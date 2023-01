Yina calderón explica por qué no soporta al novio de su mamá: “no sirve pa un cu…”

Yina Calderón ha hecho de su vida personal y familiar algo totalmente público. No solo ella ha protagonizado escándalos, también sus hermana y mamá, quienes en más de una oportunidad han dado declaraciones que logran conflicto con otras personas del medio o fuera de él.

En esta oportunidad, Calderón hizo público un problema que tiene con el novio de su mamá, razón por la que decidió alejarse de la señora Merly.

La creadora de contenido activó la herramienta de caja de preguntas y sin filtro hizo pública una que otra pelea con la pareja de su madre.

“Por qué peleaste con tu mamá”, preguntó un usuario, a lo que Calderón aclaró “yo no pelee con mi mamá, simplemente tome la decisión que mientras ella siga con esa pareja que no le sirve pa un cu…, yo me hago a un lado. Cuando ella tome la decisión correcta, volveremos a hablar”.

Ante su primera respuesta, otros refutaron y manifestaron su molestia con la actitud de la empresaria de fajas.

“Por qué se tienen que meter en las relaciones de los padres, cada quien es libre de estar con quien quiera”, escribió otra internauta, a la que Yina invitó a ponerse en su lugar.

“Cuando uno sabe que su mamá tiene un hombre que la trata como una porquería, que uno conoce, porque solo uno conoce lo que pasa al interior de un hogar, tu tampoco vas a querer un hombre así para tú mamá. Entonces ella verá , luego que no se queje”, aseguró.

Pero la curiosidad creció y creció, así que las preguntas no pararon.

¿Por qué Yina Calderón no acepta al novio de su mamá?

Al comentario “cuántas veces tú has tomado malas decisiones y tu mamá ha estado firme”, Calderón decidió contar más detalles y las razones que tiene para no querer nada con la persona que eligió su mamá.

Según narró, su mamá tuvo una pelea bastante fuerte en la finca de Calderón, cuando esta le había dado trabajo al novio.

“Yo le había dado la oportunidad a este hombre de trabajar, entendiendo y respetando el espacio de mi mamá y que era su pareja”, dijo.

El altercado de pareja que tuvo la señora Merly sobrepaso limites y su hija termino yendo a la finca para recogerla y atender la situación.

“Tuvieron una discusión de groserías y hasta golpes, hicieron que yo fuera por mi mamá a la finca. En ese altercado mi mamá me dijo muchas cosas, que él hablaba de mí, de nosotras; que no hacía nada en la finca, que yo le estaba regalando el sueldo”, siguió desahogándose con sus seguidores la creadora de contenido.

Yina Calderón finalizó diciendo que no entiende cómo, de la nada, dejó todo en el olvido y el resto de gente no le importa. Por eso, brindo el consejo de que “si usted pelea con su pareja, evite hablar mal de esa persona ante su familia porque luego ellos le van a coger fastidio”.