Marcela Reyes tuvo que ser hospitalizada por una infección en sus perforaciones

Marcela Reyes, la famosa creadora de contenido y DJ colombiana preocupó a sus seguidores en las redes sociales luego de revelar que tenia serias complicaciones en su oreja por unas perforaciones que nunca sanaron bien.

La paisa suele compartir en su cuenta de Instagram cada uno de sus toques de guaracha, de hecho, se ha ganado el apodo de ‘La Reina de la Guaracha’, pues su desempeño en esta industria la ha llevado a recorrer distintos capítulos.

Recientemente, a través de sus historias en las redes sociales la colombiana preocupó al revelar que en su llegada a Cartagena tuvo que ser hospitalizada.

Al parecer, dos de sus siete perforaciones no terminaron de sanar bien y se infectaron, razón por la que tuvo que salir corriendo a un hospital y hacerse revisar.

Por lo que no salió como ella se lo esperaba, según contó, a pesar de que le dolía, la creadora de contenido pasó por alto esto, pero las consecuencias no se demoraron.

“Esto es delicado y me siento mal (…) que nos quede de aprendizaje que siempre es mejor acudir al médico y no esperar a que todo se empeore”, escribió la DJ frente a un video en el que se ve a una doctora revisándole un oído.

Unos videos después, Marcela preocupó a sus seguidores con un video en el que la están metiendo a una máquina y sobre este escribió.

“Aquí sigo, me lo hubiera ahorrado si desde el día uno me hubiera preocupado por mí, pero me la paso esclava del trabajo y de la casa”, aseguró la paisa.

Luego de esto compartió un video en el que está llorando y muestra su oreja ensangrentada y sin ninguna joya.

El video se replicó y cientos de usuarios compartieron sus opiniones en redes sociales, enviándole mensajes de apoyo a Marcela.

“Es delicado, no todos sanan igual”, “son demasiadas perforaciones y todas a la misma vez”, “ojalá se recupere pronto”, “es que abusan de la salud”, “pronta recuperación”, “primero la salud”, “Dios te bendiga”, escribieron algunos usuarios.