“Es todo un personaje”, Erika Zapata revive video de sus inicios en la televisión

Erika Zapata, la famosa presentadora colombiana que ha dado de que hablar en redes sociales por su particular forma de expresarse.

La presentadora se ha destacado por su excelente trabajo como reportera, no obstante, los comentarios acerca de su hablado paisa han causado sensación.

Recientemente, la paisa revivió un video de sus inicios en la televisión con el noticiero antioqueño H13N. además, aprovechó para enviar un mensaje de motivación personal.

“TBT. Cuando hay ganas y disciplina todo se logra. Mi primera aparición en televisión hace 8 años. Me temblaba hasta el apellido. Habia esperado durante varias semanas ser la elegida para hacer la práctica como reportera en Hora 13 Noticias. Cuando recibí la llamada decisiva, ya estaba bañada y esperando para ir a trabajar y así fue. Aún recuerdo la emoción de aquel día. Gracias a Dios por permitirme hacer esto que tanto me apasiona y a lo que quiero dedicar toda mi vida”, escribió la paisa.

En el video se le escucha dar una noticia sobre afectaciones a unos habitantes debido a la quebrada La Tablacita en Medellín, Antioquia.

Su etapa como reportera allí, sin duda impulso su carrera como periodista, lo que la llevó a trabajar en otros medios y mantenerse vigente hoy en día.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios en redes sociales, quienes opinaron sobre su trabajo.

“Desde ahí pintaba que iba a ser la mejor”, “yo la amo, nunca pierde su esencia”, “que orgullo, no se por qué se burlan”, “no me cae mal, me parece talentosa”, “eres una retesa”, “además de una profesional en tu campo eres una maravilla de mujer”, “eres original”, fueron las palabras de algunos usuarios en redes.