¡Qué dolor! La Liendra dejó ver cómo quedó su mano tras sufrir la mordida de un perro

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La liendra’, es un controvertido influencer que alcanzó la fama en redes sociales al mostrar cómo ha sido todo su proceso de pasar de ser una familia muy humilde a uno de los creadores de contenido más adinerados del país.

El pereirano acostumbra a compartir en sus redes sociales detalles de su vida privada y día a día, como lo son sus momentos en familia o junto a su novia, la también influenciadora Dani Duke.

Mira también: “Me cerraste la boca”: La Liendra perdió una millonada por triunfo de Argentina en el Mundial



Esta vez no fue diferente, sin embargo, se trató de un suceso que lo dejó muy afectado tanto emocional y físicamente pues tuvo que ver con sus amadas mascotas.

Según reveló Gómez por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 6,3 millones de seguidores, el pasado miércoles su perro Scooby y Rocco, la mascota de su novia, tuvieron una fuerte pelea en la que se vio involucrado el famoso.

De acuerdo con él, cuando intentó separarlos fue él quien terminó con una mordida en su mano izquierda lo que le ocasionó una herida y aunque pensó que no se trataría de nada urgente con el pasó del tiempo esta fue empeorando.

Te puede interesar: Dani Duke hizo quedar mal a La Liendra al contestar si querían vivir juntos



Disculpándose con sus seguidores por su ausencia en Twicth, plataforma en la que ‘La liendra’ está incursionando, el famoso dejó ver cómo quedó su mano tras la mordida de sus perros.

Con su extremidad muy inflamada y enrojecida, Mauricio se mostró muy afectado señalando que sentía mucho dolor.

“Ey, liendritas, discúlpenme que no hice Twitch hoy, traté de mejorarme, pero no, miren tengo la mano demasiado hinchada. Ya estoy esperando a mi novia para ver si me voy para urgencias o si llamo y que vengan a revisarme (…) Las historias y el video que ustedes vieron hoy lo hice aguantándome el dolor, pero ya jugar y manejar la mano me queda demasiado duro”, comentó.

Por ahora el famoso no se ha vuelto a pronunciar para darles a sus fans un nuevo parte médico sobre el incidente con su mano.