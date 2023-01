En medio de una rumba, Luisa Fernanda W explicó cómo hace para tomar licor y lactar a su bebé

Desde que dio a luz a su primer hijo, la reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W se ha mostrado muy feliz en sus redes sociales con su nueva vida como mamá y como esposa del talentoso cantante Pipe Bueno.

Ahora que llegó su segundo primogénito, la paisa se ha mostrado como toda una experta en cuanto a maternidad se trata, es por eso que se ha mostrado más imparable que nunca mientras cuida de sus dos niños y presta atención a sus diferentes proyectos y empresas.

Por supuesto el entretenimiento tampoco ha quedado a un lado, es por eso por lo que la joven empresaria también se ha dejado ver, a pocos meses de dar a luz a su hijo Dómenic, disfrutando de conciertos, viajes, fiestas, entre otros eventos.

Pero, lo que más ha llamado la atención es que mientras la paisa disfruta de estos espacios se muestra tomando bebidas con licor, mientras está en etapa de lactancia con su bebé, lo que ha despertado la curiosidad de varios de sus seguidores.

¿Cómo hace Luisa Fernanda W para tomar licor y lactar a su bebé?

Durante esta primera semana del 2023, Luisa en compañía de su pareja Pipe Bueno y otros amigos que también hacen parte de la farándula colombiana, se han dejado ver disfrutando de un paradisíaco viaje, donde la rumba y el licor no han hecho falta.

Ante esto, la influencer decidió responder uno de los grandes interrogantes de sus fanáticos, ¿cómo hace para tomar bebidas alcohólicas si está lactando?

Luisa aprovechó esta oportunidad para resolver toda duda y fue entonces que reveló su técnica, contando que cuándo se da estos espacios sin sus hijos, es Pipe quien se encarga de emborracharla.

“Miren por aquí hay una persona que me está emborrachando”, dijo Luisa mientras expuso al intérprete de ‘Cupido Falló’, a lo que él respondió: “Hoy es día de los niños adultos”.

En seguida, la creadora de contenido lo que hace para poder tomar, es dejar de lactar a su bebé durante las próximas 24 horas que estuvo bebiendo bebidas alcohólicas, no sin antes aclarar que cuando sale, deja a sus dos hijos al cuidado de muy buenas manos.

“Lo que voy a decir es serio, porque es algo que me preguntan mucho y es cómo hago para tomar y lactar… no, no lacto, preguntas comunes de mamás… No, me toca dejar de lactar más o menos por 24 horas, pero es que hay días en los que uno merece darse su espacio, pero mi hijo lo dejo siempre en las mejores manos y en estos momentos está con los abuelos, entonces están perfectos”, indicó.

La famosa además contó qué hace con la leche mientras no puede lactar a su hijo y agregó que esos espacios para darse un respiro son necesarios para cualquier mamá.

“Para seguir resolviendo dudas, entonces sí, dejó de lactar por 24 horas y me toca extraerme la leche y pues esa toca tirarla, eso es muy duro porque uno como madre se da muchos golpes de pecho, pero también son necesarios estos espacios para uno salir, parchar, eso es de verdad como un respirito, eso es muy bueno para uno como mamá, entonces hoy estoy ‘on fire’”, señaló.

De inmediato la empresaria se convirtió en blanco de críticas por parte de internautas quienes la tildaron de irresponsable, pero también hubo quienes se mostraron de acuerdo con ella y aplaudieron que de vez en cuando saque tiempo para su entretenimiento.