¿RIP, Piqué? Así suena lo nuevo de Shakira junto a Bizarrap

La reconocida cantante Shakira ha sabido muy bien cómo manejar el tema de su separación, pues logró que esta pasara a ser todo un escándalo mediático a un tema que ha sido todo un éxito para su monetización.

Aunque la barranquillera y Piqué poco han hablado al respecto en medios de comunicación, la artista ha revelado varios detalles de su ruptura sacando canciones que se convierten en todo un éxito musical, es el caso de ‘Te felicito’ junto a Rauw Alejandro y ‘Monotonía’ junto a Ozuna, temas en los que, aunque no mencionó específicamente a Piqué, fue evidente que sus videoclips y letras tenían mucho por contar.

Ahora la cantante vuelve a lanzar un dardo directo al exfutbolista y esta vez también a su nueva novia Clara Chía con el lanzamiento de su nueva canción; se trata de ‘BZRP Music Session #53’ su colaboración con el productor musical argentino Bizarrap.

Ante el anunció de la colaboración, tantos los dos artistas como Piqué no paran de ser tendencia en redes sociales donde no se habla más sino de la ‘peinada’ que Shakira le dará a su expareja.

A solo pocas horas para el lanzamiento oficial del tan esperado tema, en redes sociales ya se filtró parte de su letra y un primer adelanto de cómo sonará la tiradera.

“A ti te quedé grade por eso estás con una igualita que tú. Esto pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice parte de la letra que se filtró en redes.

Una cuenta en TikTok especializada en música fue la encargada de soltar el adelanto donde se puede evidenciar el sello autentico del argentino y el estilo inconfundible de la barranquillera, donde por medio de rimas se refiere a su tan comentada separación.

Piqué reaccionó al nuevo dardo de Shakira

Tras la ola de comentarios que trajo consigo el anuncio del nuevo lanzamiento de la cantante que tendrá en la noche de este miércoles 11 de enero, el exfutbolista español no aguantó y se refirió al respecto.

Por medio de su cuenta de Twitter, el famoso compartió un mensaje en el que dejó solo emojis de circo y un payaso y aunque no escribió ni una sola palabra que hiciera referencia a la artista, muchos tomaron su trino como una respuesta.

En seguida, millones de internautas no tardaron en reaccionar y en pocas horas completó más de 112 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios, todos en contra del exfutbolista.