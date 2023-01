¡Explosiva! Nueva canción de Shakira y Bizarrap En VIVO: Letra y video completo

Shakira ha sido tendencia en redes sociales luego de que ayer diera a conocer junto a Bizarrap lo que será su nuevo estreno musical que tiene a más de uno pegado a la pantalla.

Como es usual, en las sesiones que realiza el argentino en colaboración con otros artistas se suelen escuchar ‘tiraderas’ como comúnmente se lee en redes sociales.

Para esta nueva sesión del argentino, Shakira es la invitada al estudio y por lo que se presume la canción lleva algo de picante ya que en unos fragmentos de la canción que se filtraron en redes, la barranquillera habla sobre Piqué sin censura.

“A ti te quedé grade por eso estás con una igualita que tú. Esto pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, decía la parte que se filtro en las redes sociales.

Sin embargo, hace poco se estrenó la canción completa y en redes sociales ya esta dando de qué hablar, escuche la canción completa aquí: