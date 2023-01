Shakira Bzrp letra de su última canción HOY, ¿es contra Gerard Piqué?

La reconocida cantante Shakira y el productor musical Bizarrap causaron gran revuelo entre sus fanáticos tras anunciar su colaboración en una nueva sesión del argentino titulada ‘BZRP Music Session #53’.

Fue por medio de su cuenta de su cuenta de Twitter que el Dj y productor soltó la bomba que muchos estaban esperando, pues según se ha revelado en redes sociales el tema será un ‘dardo’ que irá en contra de Gerard Piqué, expareja de a barranquillera.

Desde entonces tanto los artistas como el exfutbolista no han parado de ser tendencia, pues miles de internautas están a la expectativa con lo que será este tan esperado lanzamiento.

¿A qué hora sale la canción?

Según anunció el argentino en su publicación, su sesión número 53 sale a la luz sobre la 1:00 a.m. hora Colombia de este jueves 12 de enero.

Pese a que su lanzamiento oficial será en pocas horas, en redes sociales ya se ha filtrado un pequeño adelanto que dan muestra el hit que será tema en el que se puede evidenciar el sello autentico del argentino y el estilo inconfundible de la barranquillera, quien le ‘tira’ sin piedad a su ex.

Letra: ¿qué dice la canción?

Desde la noticia de su separación, la barranquillera ha sabido muy bien cómo manejar la situación y en lugar de que sus fans la vean hecha un mar de lágrimas le ha sacado provecho por todo lo alto sacando a luz temas que en sus letras revelan detalles de su ruptura y se convierten en todo un éxito mundial como lo fue con ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’.

Tras el indiscutible éxito de ‘Monotonía’ junto a Ozuna, Shakira llega con su colaboración con Bizarrap, una tiradera cargada de frases en honor a Piqué y su nueva novia Clara Chía:

“A ti te quedé grade por eso estás con una igualita que tú. Esto pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice parte de la letra que se filtró en redes.

Piqué reaccionó al nuevo dardo de Shakira

Tras la ola de comentarios que trajo consigo el anuncio del nuevo lanzamiento de la cantante, el exfutbolista español no aguantó y se refirió al respecto.

Por medio de su cuenta de Twitter, el famoso compartió un mensaje en el que dejó solo emojis de circo y un payaso y aunque no escribió ni una sola palabra que hiciera referencia a la artista, muchos tomaron su trino como una respuesta a su ‘tiradera’, sin embargo, muchos internautas coincidieron que con la canción Piqué quedó ‘destrozado’.