“No sé qué vaya a pasar conmigo”, Marcela Reyes fue capturada por la Policía; ¿por qué?

La Dj Marcela Reyes, quien saltó a la fama en medio de un escándalo de infidelidad tras encontrar a su mejor amiga y pareja de este entonces juntos, ha ganado un importante lugar como una de las grandes figuras femeninas en el género de la guaracha.

La famosa es muy activa en redes donde además de compartir detalles de sus shows, revela momentos de su vida privada como su familia, su pesadilla por cuenta de los biopolímeros, entre otros.

Las polémicas también hacen parte de su vida y frecuentemente la tienen en boca de los internautas, pues su personalidad en varias ocasiones la ha llevado a protagonizar sonados escándalos, tal y como ocurrió en esta ocasión.

Marcela Reyes es detenida por las autoridades; ¿qué le pasó?

Recientemente, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la paisa preocupó a sus fans al revelar que estaba siendo llevada a una estación de Policía tras haber sido capturada por las autoridades.

Según relató la misma famosa, cuando se disponía a cobrar un dinero que le debían fue detenida y llevada a una estación de Policía, esto sin contar mayor detalle sobre el deudor.

“En este momento estoy capturada, me llevan hacia una estación por querer cobrar lo mío”, comenzó relatando la Dj, mientras se muestra a bordo de un vehículo acompañada de una agente de la Policía.

Reyes continuó contando que fue robada por un hombre y que le había tocado pagar 14 millones de pesos, además de una multa sin revelar a quién y por qué.

“Ya les había contado de esta persona que me robó, la semana pasada me tocó pagar 14 millones de pesos ahora me toca pagar una multa de $18 millones y quien sabe cuánta más plata”, señaló.

Ante la negativa del hombre por pagarle, Reyes fue hasta la casa del sujeto y fue entonces que fue sorprendida por las autoridades, quienes la capturaron y llevaron a una estación.

“Fui a buscarlo a su casa porque el señor y su esposa me tiran el teléfono y desesperada fui a tocarle la puerta y ahora como 20 policías me capturaron, fue impresionante. Acá me llevan para la estación”, relató.

Aunque estaba evidentemente molesta por lo sucedido, la Dj excusó a la Policía señalando que ellos solo cumplen con su trabajo, no obstante, relató el susto que se llevó pues fue abordada por varios uniformados con pistolas en mano.

“Muy buena gente la Policía, muy decente, no tienen a culpa, están cumpliendo con su trabajo, pero imagínense… capturada por cobrar por lo que pagué que no me he comido yo, ¿a dónde hemos llegado? O sea, de verdad, viene la patrulla no sé con cuántos policías, vienen como cuatro motos. Me bajaron con pistolas, porque no sé qué pensaron quien iba dentro del carro y bueno aquí me llevan. No sé qué vaya a pasar conmigo”, finalizó.