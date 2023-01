Selena Gomez habría encontrado el amor: la vinculan con famoso cantante

Selena Gomez ha pasado por distintos momentos difíciles en su vida y, a perspectiva de algunos de sus seguidores, la actriz no ha tenido mucha suerte en el amor; sin embargo, recientemente los rumores han incrementado de que, una vez más, cupido le flechó el corazón.

Fuentes cercanas a la pareja, le han comentado al medio ‘Us Weekly’ que ‘Sel’ “apenas puede quitarle las manos de encima” al músico, asimismo, se la pasan la mayor parte del tiempo juntos e incluso van seguido a “los bolos y al cine”.

‘SELENA GOMEZ: MY MIND & ME’, EL DOCUMENTAL QUE MUESTRA LA REALIDAD DE LA ACTRIZ

De igual manera, ninguno “está tratando de ocultar el romance”, por lo que, intentan, cada vez que es posible, salir a lugares públicos y evitar los clubes VIP, conocidos por ser exclusivos para las celebridades.

Al parecer, la relación entre Selena y Andrew Taggart, integrante de The Chainsmokers toma fuerza; no obstante, aún no es confirmada oficialmente.

¿Quién es Andrew Taggart?

Andrew o ‘Drew’ Taggart, nació en Portland – Estados Unidos en 1989, haciendo cuentas, tiene 33 años. Estudió en la Universidad de Syracuse; no obstante, su amor siempre estuvo con la música, por lo que, desde 2012 formó el dúo de disc jockeys The Chainsmokers en compañía de Alex Pall.

En 2014, este grupo alcanzó el estrellato con su tema ‘#Selfie’, una canción que quizás varios no recuerden, pero que trae gratos recuerdos:

A raíz de este éxito que acumula más de 600 millones de reproducciones en YouTube, ambos artistas lograron importantes colaboraciones con Coldplay y Daya.

¿Quién fue la última pareja de Selena Gómez?

En 2017, la actriz sostuvo una relación con The Weeknd, pero, el romance duró aproximadamente diez meses; al parecer, terminaron a causa de algunas diferencias en tiempos, es decir, no podían verse seguido por las complicadas agendas de ambos.

Tras la ruptura, en redes sociales, varias personas especularon que finalizaron por culpa de Justin Bieber, exnovio de la cantante, algo que solo quedó en rumores.

Asimismo, durante ese año, ‘Sel’ sufrió episodios complejos en su salud porque tuvo que someterse a un trasplante de riñón, esto por la enfermedad que padece: Lupus.