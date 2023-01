‘Caleidoscopio’, la serie en la que cualquier capitulo puede ser el inicio o el final

Por si no la conocías, el pasado 1 de enero, Netflix lanzó su primer estreno del año, un thriller de drama y acción titulado ‘Caleidoscopio’, una producción que tiene a todo el público sorprendido, pues la narrativa es contada de manera no lineal, quedando a completa libertad del usuario ver la serie en el orden de capítulos que más le plazca, siendo interactiva.

La miniserie cuenta la historia de ‘Leo’, interpretado por el actor de Hollywood Giancarlo Esposito, conocido por sus destacables participaciones en series como ‘Breaking Bad’ y 'Better Call Soul' donde interpretó a ‘Gus’, además de su papel como ‘Moff’ en 'The Mandalorian'.

Regresando a las pantallas para encarnar en ‘Caleidoscopio’ a este ladrón profesional que, junto a un grupo de expertos se preparan para llevar a la acción el mayor asalto de sus vidas.

No te preocupes, no se trata de otra ‘Casa de Papel’ versionada, se trata de una historia basada en hechos reales, recreando el robo de 7 mil millones de dólares al sector bancario en Manhattan, New York, siendo una serie de crímenes que se puede ver en cualquier orden, pues cualquiera de sus 8 capítulos puede ser el inicio o el final.

“Nosotros los humanos tendemos a asumir cosas. Nuestros cerebros buscan ir adelante. Por eso empezamos a pensar que sabemos qué piensa alguien o adónde va. Así que, Caleidoscopio rompe esa convención y nos ayudará a regresar al presente y esperar a la respuesta”, mencionó el protagonista, Giancarlo Esposito.

Entre su elenco podemos encontrar grandes iconos del cine a nivel internacional, como la reconocida actriz española Paz Vega, Rufus Sewell, Rosaline Elbay, Jai Courtney,Peter Mark Kendall y Tati Gabrielle, esta última reconocida por su papel de ‘Marienne’ en la cuarta temporada de ‘You’.

¿Cómo ver ‘Caleidoscopio’?

Esta corta producción se desarrolla en un periodo de 25 años que enmarca toda la línea temporal del atraco, yendo desde siete años antes del robo hasta llegar a seis meses después de este, mostrando a detalle todos los momentos y acciones que enmarcaron la vida de los personajes en este proceso.

Incluso, la propia plataforma tiene sus formas de recomendarte cómo ver la serie, pues recordemos que dependiendo de lo que te gusta ver, el algoritmo de Netflix trabaja para recomendarte otras producciones que puedan estar relacionadas a tus gustos, por tanto, al buscar la miniserie, el sitio te arrojará un orden de capítulos organizado exclusivamente para ti, por el algoritmo.

Sin embargo, queda en completa libertad del usuario ver la producción como le plazca, eso sí, la recomendación de los directores es siempre terminar la serie en el capítulo que tiene por nombre ‘Blanco’.

Del mismo modo, los creadores también dieron su recomendación de orden, siendo 'Violeta, Verde, Amarillo, Naranja, Azul, Rojo, Rosa y Blanco'.

Pero reafirmamos, tienes libertad de seguir lo que te dictó tu algoritmo personalizado, o bien, verla en el orden que más desees.

¡Y si ya la viste, cuéntanos tu opinión!