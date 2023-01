Yerferson Cossio mostró sus ganancias y justificó contenido sin calidad de influencers; “ustedes nos idiotizan”

El auge de las redes sociales trajo consigo nuevas formas de generar ingresos y con ello una nueva “profesión” denominada influenciador. Cientos de jóvenes que suman una gran cantidad de seguidores en las plataformas asumieron este rol y hoy en día para nadie es un secreto que gracias a la creación de contenido generan millonarias sumas de dinero.

El entretenimiento y fidelización de los internautas son algunos de los objetivos de los influencers, es por eso que recurren a diferentes formatos para generar contenido que llame toda la atención, como bromas, retos, causas sociales y más.

Sin embargo, en diferentes ocasiones estos se han convertido en blanco de críticas por ganar más dinero con su “contenido sin valor” que un médico o profesor, quienes cumplen un importante papel en la sociedad.

Ante la ola de ataques que esto ha generado, Yeferson Cossio, uno de los influenciadores más reconocidos y adinerados de Colombia, se refirió al respecto y se defendió de las críticas.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 10,2 millones de seguidores, el joven paisa reveló lo que hay detrás del negocio de los influenciadores y lo que lo motiva a él y a sus demás colegas a seguir haciendo contenido sin calidad.

“Les voy a mostrar cifras, no en modo de dar explicaciones, al final es mi plata y yo con mi plata hago lo que se me da la gana, es más con la intención de educarlos y mostrarles por qué hay influencer tan idiotas que hacen el contenido que hacen”, comenzó diciendo.

Poniéndose a él como ejemplo y mostrando con pruebas las cifras que dejan cada uno de sus videos en redes sociales como Facebook, evidenciando que video en los que realiza obras sociales y ayuda otros no le generan más de un millón de pesos, mientras que las bromas a su hermana, la modelo de OnlyFans Cintia Cossio, le deja millones de pesos.

“Por ejemplo, en diciembre para Navidad compré más de 300 regalos para los niños de Pereira (…) hubo una inversión de aproximadamente 30 millones de pesos y a ese solo le hice sino un millón de pesos (…) Ahora, invierto $50.000 comprando pelotas de plástico las pongo en un hueco y jodo a mi hermanita, 25 millones de pesos me dejó ese video”, señaló.

Cossio defendió este tipo de contenido, señalando que su trabajo es entretener a los usuarios, por lo que no es su culpa hacer “contenido idiota”, sino de los internautas que lo ven.

“Eso es trabajo, yo hago videos es para entretener, si ustedes ven mis videos a mi me va bien y gano dinero y es lo que pasa con todos los influencers, entonces no es que los influencers hagan contenido idiota, es que ustedes nos idiotizan (…) Si la gente hoy en día no hace contenido de calidad, contenido que eduque y todo eso, es por culpa de ustedes, porque ustedes prefieren eso”, puntualizó.