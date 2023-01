Dania Méndez, ex Acapulco Shore, reveló cómo descubrió infidelidad de cantante de Piso 21

Dania Méndez, es una reconocida influenciadora mexicana que alcanzó la fama gracias a su participación en el polémico reality Acapulco Shore.

Tras su paso por el programa, la mujer dio a conocer su noviazgo con Lorduy, el cantante paisa que hace parte del reconocido grupo Piso 21 y quien llegó en reemplazo de su líder Llane.

Desde que hicieron publico su romance, Dania y Lorduy no paraban de derrochar amor, tanto así que la mexicana decidió dejar su país para irse a vivir con el artista en Medellín.

Sus románticas publicaciones los convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por los internautas, sin embargo, de un momento a otro se les dejó de ver juntos y tras dos años de noviazgo anunciaron su ruptura sin revelar los motivos.

Actualmente, Méndez es una de las invitadas al famoso realty ‘La casa de los famosos’, donde se reúnen varias personalidades mexicanas y en medio de la convivencia y retos dan de qué hablar.

Fue allí donde la influencer reveló los motivos que la llevaron a terminar su relación con el cantante paisa, señalando que todo fue por cuenta de una infidelidad que descubrió por parte de Lorduy.

Dania Méndez reveló cómo descubrió infidelidad de cantante de Piso 21

Mientras dialogaba con una de sus compañeras de la casa, la mexicana abrió su corazón e hizo públicos detalles de su romance con Lorduy que nunca antes se había atrevido a comentar.

En medio de la conversación, la chica ex Acapulco Shore, contó que no solo su ex le había sido infiel, sino que además actualmente anda con la mujer con la que la traicionó.

Según relató la mujer descubrió que el artista le era infiel gracias a uno mensajes que vio en el reloj inteligente que ella misma le regaló cuando eran pareja.

“Cuando me entero, yo vi todo, como se decían “paso por ti mamacita, todo muy rico” en un Apple Watch que le regalé en diciembre y en ese momento yo dije, ¿qué? Y yo en Medellín, no estando en mi país, sin mi mamá, sin mi familia, ahí sola”, indicó.

Además, reprochó que luego de que la familia del artista la vio llorar un mar de lágrimas por la traición, ahora aceptan a relación como si nada, despachándose también en contra de ellos.

“Su familia me vio llorar y ahora que la amante esté en su casa con su familia, a mi eso se me hace una burla y una falta de respecto ante sus valores como familia”, señaló.

Pese a esto y el dolor que le causó descubrir la infidelidad y el que ahora su familia acepte a la mujer, Dania señaló que no guarda rencor y les desea lo mejor.