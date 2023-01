“Tenía mucha presión”: Mara Cifuentes reveló si es cien por ciento mujer

Mara Cifuentes ha dado de que hablar en las redes sociales por diferentes episodios de su vida los cuales ha mostrado a través de su perfil en Instagram.

La modelo ha revelado en diferentes oportunidades que ha tenido problemas de adicción y su salud mental no ha estado muy bien.

Además, en una oportunidad reveló en redes sociales que ha estado internada por dichos motivos, además no suele ser muy constante en redes sociales.

Sin embargo, en las últimas semanas ha estado muy activa compartiendo contenido en su cuenta de Instagram y realizando dinámicas de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores.

Recientemente, causó terror entre sus seguidores por una galería de fotos en las que posa con una estatua de una cabra, ella lleva los ojos blancos y en la descripción de las imágenes habla de la iglesia.

Ahora, vuelve a dar de que hablar al responder unas preguntas en las que resuelve algunas dudas por parte de sus seguidores sobre su cuerpo.

Entre las preguntas le dicen a Mara si es 100% mujer y la felicitan por no esconder su cuerpo ya que usa diminutos bikinis.

A lo que ella responde de manera contundente, “Sí, soy cien por ciento mujer (…) ay, sí, viví mucho tiempo escondiéndome y tratando de llenar un molde que yo misma en el momento cree y era muy incomodo y la verdad ahora lo disfruto mucho y puedo ser libre y yo siento que es mi cuerpo y no tengo porque esconderlo si no es porque yo quiero (…) yo siento que es parte de aceptarme y amarme como soy con mis decisiones (…) se me vino todo el mundo encima, pero yo me siento super feliz de poder ser libre en esa parte porque para mi era una inseguridad muy grande”, reveló la colombiana.