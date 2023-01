VIDEO | Estallan críticas contra Pautips por trastornos alimenticios: “es adorar a Satanás”

Paula Galindo, más conocida en redes sociales como ‘Pautips’ se ha vuelto tendencia por un video en el que dio consejos sobre cómo manejar los TCA e incluso dio detalles de su vida privada y como lo ha manejado.

Sin embargo, sus palabras ofendieron y fueron rechazadas por la mayoría de los internautas en las redes sociales convirtiéndola en tendencia en Colombia en la red social de Twitter.

A la creadora de contenido se le vinieron los internautas “encima” luego de compartir un video en su cuenta de YouTube donde habló de los problemas alimenticios y la religión.

La creadora de contenido lleva en las redes sociales un poco más de diez años y como se lo ha hecho saber en diferentes ocasiones a sus seguidores ha sufrido de algunos trastornos alimenticios con los que ha tenido que batallar.

Sin embargo, en esta ocasión fue diferente, porque el video que compartió habla de como ha logrado manejar esta situación y de la conexión que para ella tiene esto con satanás.

“Cada vez que tu vomitas o cada vez que tu tienes un atracón o un periodo de vomito lo que tu haces es inclinarte y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vomito sino también inclinarte para adorar al enemigo, para adorar a satanás y quiero que sea algo de lo que tu seas muy consiente para que vayas pensando”, aseguró la creadora de contenido.

Argumentos suficientes para que las redes estallaran en criticas hacia la bogotana, pues algunos usuarios aseguran que una cosa no tiene que ver con la otra.

“No es fácil abrir el corazón y ser vulnerable con un tema con el que he batallado por años, pero Dios puso este llamado en mi corazón, de compartir esta valiosa información con las personas que más lo necesiten. Muchas veces creemos que no hay salida, pero si la hay y quiero ser testimonio vivo de como El amor de Jesús te puede cambiar”, fue el mensaje con el que describió el video.

“Por favor díganme que lo que dijo Pautips sobre los TCA que “cuando te arrodilles a vomitar, te estás arrodillando a adorar a satanás" es mentira”, “¿O sea que todos estos años con trastornos alimenticios es porque he estado poseída por el diablo? Cancelen a Pautips mk”, escribieron algunos usuarios.