Pautips no se aguantó y respondió a las críticas por cocinarle a su esposo

Paula Galindo, la famosa creadora de contenido colombiana, ha dado de que hablar luego de presumir con fotos el día en que su pareja le pidió matrimonio frente a la torre Eiffel, posterior a esto, sorprendió al revelar que días antes de que el 2022 terminara se había casado.

La noticia dejó a sus fanáticos sorprendidos, pues nunca lo anunció, sin embargo, la lluvia de felicitaciones no se hicieron esperar por parte de su comunidad de seguidores.

Cabe mencionar que la joven ya cuenta con una larga carrera en las redes sociales, de hecho, inició en YouTube con contenido de moda y tips de maquillaje.

Su contenido lo ha extendido a otras redes sociales como Instagram, en donde es toda una sensación y ya acumula más de ocho millones de seguidores.

Tras su matrimonio, la colombiana ha dejado registro en sus redes sociales de lo bien que la esta pasando como una mujer casada. Recientemente, compartió un video en dicha plataforma donde muestra el paso a paso para hacer un pan de banano.

El video lo titulo ‘Receta para el matrimonio’, suficiente para desatar las criticas de algunos internautas por “cocinarle a su esposo”.

Sin embargo, seguido del titular, la creadora de contenido también escribió, “es mentira, pero si ando haciendo muchas recetas últimamente En mis Stories tes muestro más”, algo que al parecer sus seguidores no tuvieron en cuenta.

De hecho, una usuaria le dejó un comentario, el cual detonó para que Pautips respondiera:

“Pau, que atraso todo, me sorprendí, te hacia más independiente y empoderada, cocinar y tener una casa bonita es todo lo que no les deseo a mis hijas”, escribió la usuaria.

A lo que la creadora de contenido no dio espera: “¿Qué acciones determinan una mujer empoderada?”, “¿querer cuidar de los tuyos es machismo?”, “¿solo las mujeres que generan mucho dinero son empoderadas?”, entre otras preguntas fueron las que hizo la bogotana.

Al final dejó una pequeña reflexión e invitó a sus seguidores a reflexionar.

“Llevo trabajando desde los 17 y construí mucho sola. Lujos sola. Viajes sola, cenas sola y no me llenaba… ¿para qué un mundo lleno de cosas materiales si no tienes con quien compartirlo”, escribió la creadora de contenido.