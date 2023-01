¿Se va a ir del país? La Liendra dice que lo quieren más en otros lugares del mundo

La Liendra es hoy por hoy uno de los creadores de contenido más reconocidos a nivel nacional, su perseverancia y talante para salir adelante pese a las dificultades que se le han atravesado en el camino, lo han catalogado como un joven emprendedor y ejemplo para muchos de su edad.

El quindiano quien ahora se encuentra de viaje por Panamá, es tendencia en redes sociales por compartir con su público la gran acogida que ha tenido en ese país, de acuerdo a lo que narra el joven, han sido muchas las personas que le han pedido fotos.

“Estoy tan feliz y tan sorprendido, parce a mí me aman, me aman en otros países, me aman, mi país me ama, me apoya, me quieren, pero cuando yo salgo del país a otros lugares, el amor es diferente”, mencionó en sus historias de Instagram.

Sin embargo, no fue lo único que comentó en las historias de su cuenta de Instagram, pues recordó con entusiasmo el amor y respeto que tuvo por parte de ciudadanos mexicanos cuando estuvo de paso por el país azteca.

“Cuando yo estuve en México, parce, a mí la gente en México me amaba, me pedían muchas fotos, yo me sorprendía mucho, cuando estuve en Punta Cana, demasiado, hasta mi novia decía ‘¡Uy, mono es increíble cómo te conocen acá’, o sea me pedían fotos, me saludaba gente de allá en ese país y ahorita acá en Panamá, me están parando mucho, o sea siento como si estuviera en Colombia, me piden demasiadas fotos, me reconocen y hay un dicho que dice ‘nadie es profeta en su propio pueblo’, a mí me aman en mi pueblo, yo salgo y es una locura, pero yo siento que en otros países me valoran y me quieren más”, comentó el cafetero.

Además, dejó a su público intrigado con lo que comentó al final del video, pues aseguró que está pensando seriamente en irse a vivir a otro país, debido al cariño que recibe por parte de sus fanáticos internacionales.