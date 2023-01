“Quemé esa etapa de comprarme carros o cosas lujosas”, La Liendra se sinceró

Mauricio Gómez, conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, se ha destacado por ser uno de los creadores de contenido más controversiales del medio en Colombia, tras mostrar cómo ha sido su camino al pasar de una familia humilde de un pueblo del Quindío a ser uno de los influenceadores más reconocidos del país, sumando más de seis millones de seguidores, nada más en su cuenta de Instagram, donde lo que predominan son los contenidos cómicos.

Pero ‘La liendra’ no solo ha sonado por esto, pues también ha sido muy mencionado tras participar en un sinfín de polémicas, de las cuales parece nunca escaparse.

Esta vez a través de un dinámica de preguntas en su perfil de Instagram, el quindiano aprovechó para responder varios interrogantes que le hicieron sus seguidores en la mencionada red social.

Una de las preguntas que recibió por parte de su público, fue precisamente una que tiene que ver con su estilo de vida y con los artículos lujosos que acostumbra a comprar y mostrar en los canales digitales.

“Siento que ya quemé esa etapa de comprarme carros o cosas lujosas, ya me di cuenta que no es algo que me apasiona, ahora estoy enfocado en invertir y ahorrar, yo tengo una camioneta y a veces ni la uso, entonces ya no gastó en cosas materiales, lo único a lo que le inviertes es a los tenis”, inició el joven,

Además, mencionó como es su tipo de mujer ideal, dejando a varios internautas sorprendidos con la respuesta que el creador de contenido dio. Cabe resaltar que el joven lleva una relación sentimental de varios años con la también influencer,Dani Duke.

“Lo que me atrae de una mujer es que sea trabajadora, emprendedora, independiente, avispada y que le guste estar en movimiento, hoy en día hay muchas mujeres lindas, pero que no les gusta trabajar y no hacen nada, que solo buscan un hombre para que las mantenga. A mí me gusta mucho una mujer que pueda valerse por sí sola, que no esté buscando a alguien para que le cambie la vida, la saque a vivir”, aseguró Mauricio.

Sin duda un joven que ha logrado cambiar su vida a través de los años y con la ayuda de las plataformas digitales que están a su disposición.