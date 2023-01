La Liendra se sinceró y habló sobre cómo manejar una tusa: ¿así superó a Luisa Castro?

La Liendra se ha destacado como uno de los creadores de contenido más destacados del medio, ya sea por sus constantes caídas en controversias, su polémica relación con la también influenceadora Dani Duke o por los constantes videos que comparte por medio de sus redes sociales donde suma ya más de seis millones de seguidores.

Por esto no resulta extraño que cada nueva declaración que da se convierta en tendencia por medio de plataforma digitales, dándose el caso recientemente al llevar a cabo la dinámica de preguntas por medio de sus historias de Instagram, donde los internautas aprovecharon para mencionarle algunos interrogantes.

Siendo uno de estos, un consejo que le pidió un seguidor, sobre un tema que dejó sorprendido a todo el público, pues en la pregunta le manifestaba “¿Cómo superaste la ruptura amorosa que tuviste?”, algo que los fanáticos no dudaron en relacionar con su relación con la modelo, Luisa Castro.

La liendra dio tips para superar la tusa, ¿así superó a Luisa?

Mauricio Gómez, como es su nombre real, decidió responder el interrogante de su seguidor sin nombrar el nombre de su expareja, a pesar de que era evidente que ella había sido una de sus últimas relaciones, mencionando exclusivamente los tips para manejar una ruptura amorosa.

Según mencionó, hay tres pasos para lograr superar una tusa: aceptar que te dejaron, sentir el dolor y finalmente hacer todas las cosas que antes no podía hacer mientras estaba con aquella persona.

“Se los voy a decir en forma de consejo por si alguien está pasando por esa situación. Primero, aceptar que te dejaron, que ya todo se acabó… Segundo, sienta el dolor, llore, sufra… Y tercero, hagan todo lo que no hacían cuando estaban en esa relación o por miedo, o porque no te dejaban, o porque no le gustaba a esa persona… Salga con sus amigos, vaya a fiesta, vaya a donde tal amiga, haga todo lo que no hacía o dejó de hacer”, explicó.

Los comentarios de los internautas no tardaron en llegar pues recordaron a Luisa Castro para decirle que se hacía evidente que aún no la había superado: “Claramente no la has superado”, “Lo dice el que nombra a Lu en cualquier oportunidad”, “Es muy cierto lo que él dice”, “Evidentemente no la ha superado”, “Bueno muy sabio lo que dijo pero claramente el Man no supera a la ex”, “Ya que la supere si es canson con el mismo tema”, fueron algunos de los mensajes.