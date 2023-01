“¿Todo bien en casa?”: hombre se tatuó firma de La Liendra, dicen que son hermanos perdidos

Mauricio Gómez, mayormente conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, se ha destacado por ser uno de los creadores de contenido más controversiales del medio, tras mostrar cómo ha sido su camino al pasar de una familia humilde de un pueblo del Quindío a ser uno de los influenceadores más reconocidos del país, sumando más de seis millones de seguidores nada más en su cuenta de Instagram, donde lo que predominan son los contenidos cómicos.

Pero ‘La liendra’ no solo ha sonado por esto, pues también ha sido muy mencionado tras participar en un sinfín de polémicas, de las cuales parece nunca escaparse.

Cada nueva actividad que lleva a cabo el famoso siempre es motivo de tendencia, y es que él mismo ha sido enfático en que se encuentra en un proceso de aprendizaje, cometiendo uno que otro error, como el compartir la figura del narcotraficante Pablo Escobar o bromear con el vestuario de las mujeres en Qatar, en el marco del mundial.

Además, su relación con la influenciadora Dani Duke también ha sido motivo de debate, inicialmente tras publicación del video íntimo en el que ambos se encontraban teniendo relaciones sexuales, que no tardó en darle la vuelta al país, entre otros comentarios como que la paisa solo estaba con él por su fama y reconocimiento.

Uno de sus fanáticos se tatuó su firma y causó revuelo

Una nueva polémica ronda a Mauricio, pero esta vez no es por algo que precisamente él haya hecho, pues fue uno de sus seguidores el epicentro de este nuevo hecho que ha causado un inmenso ruido en las plataformas digitales: se tatuó su firma.

Así lo compartió el creador de contenido por medio de sus historias de Instagram recientemente mientras se encontraba en un evento.

“Estamos grabando al parcero que me dijo que le escribiera mi firma, que se la va a tatuar. yo la verdad no siento, ni quiero que lo hagan, pero si el pana lo quiere hacer, que lo haga, ¿sí o no?” expresó.

Posteriormente, una hora después, mostró el resultado donde dejó plasmada la firma del cafetero en su torso, por el lado de una de sus costillas.

Tal fue el impacto que los internautas no tardaron en mostrarse sorprendidos al respecto, además de resaltar la similitud entre el famoso y su seguidor, llegando a decir que eran hermanos perdidos.

“De pronto se sintió físicamente identificado con la Liendra”, “Parecen gemelos separados al nacer”, “A veces me dan ganas que diosito nos lleve”, “Cada quien es feliz a su manera no hay que juzgar ni entrometerse”, “No sé, no sé, parece familia de él”, “La liendra y el piojo”, fueron algunos de los comentarios.