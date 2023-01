Aida Victoria Merlano se manifestó sobre el caso Valentina Trespalacios: fue contundente

Aída Victoria Merlano se ha hecho de un nombre en las plataformas digitales tras crear contenido sin ningún tipo de tabú, principalmente hablando como si se tratara de un podcast mostrando su inmenso don de la palabra, así como también posteando uno que otro video cómico.

Sobre mujeres, sexualidad, justicia, política, hasta su historia personal, han sido varios los temas que ha tocado la influenciadora en sus redes, siendo el turno en esta ocasión del fuerte crimen contra la DJ Valentina Trespalacios, pues como es su costumbre, se vio en la necesidad de hacer un llamado general a la reflexión sobre este flagelo que cada vez se vuelve más grave y peligroso: los feminicidios.

Inicialmente empezó haciendo énfasis en que este ha sido uno de los casos más complejos y difíciles, pero por desgracia no es el único, pues son un sinfín de casos similares los que se viven y que se sufren a diario, solo que con menor exposición mediática.

“A todos nos tiene conmocionados el caso de Valentina, sobre todo, a esas mujeres que por miedo todavía no hablan, pero que cargan encima el dolor de saber que pudieron haber sido ellas las que terminarían en una maleta… Por ellas y por las que hoy no están me parece importante un mensaje de justicia, un mensaje de prevención”, inició Aída.

Aprovechando para contar que una de sus amigas la llamó al sentirse identificada con lo que le estaba pasando, llegando a su corazón y pensando, ¿a cuantas hoy no les estará pasando lo mismo?

Todo inicia con pequeños detalles, no se puede normalizar el abuso

Según le contó su compañera, su exnovio era de ese tipo de persona que hablaba brusco, pero porque era su tono de voz. De ese tipo que en una rumba la agarró por la parte de atrás del cuello delante de todos, pero porque él a veces no se medía…. El día que terminaron estaba el hombre con una pistola en la sala de su casa y le dijo que no iba a descansar hasta verla muerta, para concluir mencionándole ‘Aída, a mí me pudieron sacar en una maleta’”,

“hay muchas mujeres que están vivas de milagro, pero, por ellas, por las que hoy no están, me parece más que importante un mensaje de justicia. Hoy hay muchas mujeres en relaciones abusivas y no lo saben porque la manipulación adormece, la manipulación hace que normalicemos el abuso y que todas esas alertas rojas que siempre estuvieron allí pasen desapercibidas”, expresó.

Finalmente envió un mensaje de cuidado a todas las mujeres que puedan están en esta situación, enunciando algunos ejemplos donde queda en evidencia la manipulación, concluyendo con una de las más grandes quejas, diciendo que, si el estado no las protege, deben defenderse entre ellas mismas.