Westcol trapeó el piso con seguidor que le preguntó por Aida Victoria; se metió con su físico

Westcol, es conocido por ser uno de los streamer más aclamados de Colombia en la famosa plataforma de transmisiones Twich, pero también por su polémica relación con la controvertida creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Desde que iniciaron su romance, ambos jóvenes se han convertido en tema de conversación entre los internautas por la forma en la que han llevado su relación, pues en plenas transmisiones en vivo se han atrevido a hablar públicamente sobre algunos detalles de su intimidad como pareja.

La manera abierta en que hablan sobre las relaciones sexuales también ha convertido a ambos famosos en blanco de críticas, especialmente al paisa Westcol, pues su extrovertida personalidad lo ha llevado a hablar sin tapujo de su pareja haciendo chistes negros sobre su relación, como la vez que aseguró que Merlano le había confesado en la cama que extrañaba el miembro de Yeferson Cossio.

En los últimos días, luego de la controversia generada por los comentarios de Westcol, la pareja se ha mostrado muy distanciada y no se les ha vuelvo a ver compartiendo juntos en medio de las transmisiones tal y como lo hacían cuando iniciaron su relación.

¿Westcol y Aida Victoria Merlano terminaron?

Lo anterior ha generado rumores de que Westcol y Merlano habrían terminado su relación, no obstante, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido su ruptura.

El streamer paisa es muy activo en redes sociales, donde frecuentemente comparte con sus seguidores por medio de diferentes dinámicas que ofrece la plataforma.

Una de ellas es la caja de preguntas y respuestas, donde internautas no desaprovechan la oportunidad para preguntarle por la barranquillera tal y como ocurrió en esta ocasión.

“Diga que se dejó con Aida y ya”, escribió un usuario.

De inmediato Westcol no se aguantó y respondió, pero dejó ver su molestia ante la insistencia de sus fans preguntando por Merlano, tanto así que se salió de casillas y respondió con ofensas refiriéndose al físico del usuario.

“Papi, me acabo de meter a tu perfil y tienes una barriga estratosférica, algo que va más allá del cosmos, o sea algo semejante a un costal de yuca, entonces ¿para qué quieres saber si terminé o no con Aida? Evidentemente posibilidades de que tu la conquistes hay pocas, puede que sí, lo puedes intentar, pero con ese desespero no vas a lograr nada, tienes que calmarte”, señaló.

La tajante respuesta del paisa de inmediato lo convirtió en blanco de críticas de cientos de internautas, quienes señalaron que esa no es la manera de tratar a un seguidor.