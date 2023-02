Karol G respondió de forma contundente a seguidor que le criticó su “barriguita”

Una de las artistas globales más destacadas en el género urbano, es la antioqueña Karol G, quien con su talento inigualable y voz inconfundible, ha enamorado a millones de personas alrededor del planeta.

A corto tiempo de lanzar su próximo disco del que se presume, llevará el nombre de ‘Mañana será bonito’, la artista presentará un adelanto este 2 de febrero. Una colaboración con el bachatero Romeo Santos y su canción que se titulará ‘X si volvemos’.

Justo, para la grabación y promoción de este nuevo sencillo musical, la intérprete de ‘Cairo’, publicó en sus redes sociales durante el martes 31 de enero, una serie de fotografías de lo que sería parte del rodaje del video oficial junto a Romeo.

Sin embargo, la publicación generó reacciones encontradas entre los internautas, pues hay quienes se atrevieron a mencionar que la colombiana estaba “subida de peso” o que estaba aparentemente “embarazada”.

Karol G le respondió a seguidor que le criticó su físico

Muy fiel al estilo de Carolina Navarro Giraldo (nombre de pila de la artista), al ver la cantidad de comentarios despectivos, de mal gusto y con mucho ‘hate’, decidió responderle al internauta que le escribió: “Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo no le favorece en nada se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión”, escribió el seguidor.

A lo que sin pelos en la lengua, la mujer le contestó de forma contundente a la persona que quiso afectarla con sus palabras:

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas, no se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así.. entonces para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ O y la barriguita fue por el Hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show ...”, inició Karol G.

Finalizando el extenso escrito en una de sus historias de Instagram, envió un mensaje en tono de reflexión y consejo para todas las personas que en algún momento se han sentido ofendidas por los comentarios de otros.

“Todos los cuerpos son diferentes ... Todos son bonitos tal y como son ... que chimba la diversidad y más allá, que lindo es ver lo real y no lo efímero W (Gracias de verdad a las personas que lo hacen) ... ¿Han pensado alguna vez qué hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL ??? Mmm ... Espero que no .. quiéranse mucho pues !!!”, finalizó.