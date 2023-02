"No es lo que yo esperaba": Luisa W reveló la decepción que se llevó al conocer otros famosos

Una de las creadoras de contenido más destacadas en las redes sociales, Luisa Fernanda W, fue invitada a una entrevista con la también generadora de contenido, Amara Que Linda, en su canal de YouTube.

Allí, la influenciadora bogotana aprovechó el espacio llamado ‘Chismoseando con Amara’, para preguntarle a la antioqueña sobre las dudas más frecuentes que tienen los internautas, claro está, también las que a ella le iban surgiendo.

Durante el desarrollo de toda la entrevista, que tuvo preguntas fuertes en temas personales de Luisa y Pipe, como las exparejas y otros, hubo una particularmente que llamó la atención de los seguidores y sobre todo, de las páginas dedicadas a información de famosos.

Luisa Fernanda W habló sobre la decepción al conocer famosos

La pregunta que también fue hecha por parte de los seguidores fue: "¿Has tenido alguna mala experiencia conociendo a otros famosos, influencers o cantante?", a lo que muy respetuosamente inició su respuesta, explicando que ella no ha tenido problemas con otros famosos.

"Yo personalmente no he tenido una mala experiencia con estas personas pero si me ha pasado algo y es que, me he quedado como impresionada en el mundo de los famosos, como hay muchas personas que no son lo que aparentan, como que de verdad si hay muchas personas que se crean todo un personaje por completo", inició.

Luego continuó, diciendo que hay muchas personas que no son lo que aparentan en redes sociales y de acuerdo a sus palabras, hay gente que si crea un personaje en el mundo digital y, que al momento de entablar una conversación con ellos o al saludarles, si se ha llevado una mala impresión con algunos famosos.