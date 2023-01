“Me derrito de ternura”, Máximo, hijo de Luisa W, enamoró dándole tetero a su hermano

Luisa Fernanda W sigue enamorando a sus seguidores en las redes sociales con su sensualidad y belleza, sin embargo, su faceta como madre de dos pequeños es la que más ha llamado la atención de los usuarios.

La creadora de contenido se ha destacado en las redes sociales por su contenido de moda y maquillaje, sin embargo, allí también suele compartir sus pasatiempos favoritos, proyectos laborales, entre estos sus lanzamientos en su empresa de maquillaje.

Pero sin duda, cada vez que comparte contenido sobre sus hijos, estos rápidamente se vuelven virales.

Recientemente, a través de sus redes sociales, la colombiana compartió un video en sus historias de Instagram donde mostró una tierna escena entre su hijo Máximo y Dominic.

En el video se ven a los niños recostados en la cama, Máximo, hijo mayor de Luisa, esta sosteniendo el tetero de su hermano Domenic.

Allí se escucha a la colombiana decir, “¿qué estas haciendo?” a lo que el pequeño responde que le esta dando tetero a su hermanito bebé.

Es importante resaltar que cuando Luisa reveló el rostro de su hijo menor, Dominic, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales ya que el menor tiene los ojos azules.

El hecho sorprendió a millones de usuarios en redes sociales, sobre todo porque ninguno de sus papás tiene los ojos de este color.

¿Por qué tiene los ojos claros?

Tras la polémica que se desató sobre el color de los ojos del bebé, Pipe Bueno decidió aclarar la duda de muchos de sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas.

“Yo tengo aquí un debate con mi mujer y es que todos los bebés nacen con una telita como gris, pero Luisa dice ya que son ojos claros. Pilas, yo no digo que no, porque puede ser… O sea, Lu es oftalmóloga, yo no sé en qué momento, pero no, puede que sí, o sea, yo la verdad digo como que toca esperar”, dijo el cantante y actor.

Además, explicó que su hermana y su abuela tienen los ojos claros por lo que era muy probable que sus hijos nacieran con los ojos de este color.