Evaluna se puso diminuto bikini dejando a la luz sus estrías y curvilínea figura

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, sin duda alguna son la pareja más admirada en las redes sociales desde que decidieron conformar un hogar. La confirmación de su relación, su boda, la docuserie de su familia y su hija Índigo, han sido tema para acaparar los titulares de noticias en los portales de entretenimiento nacional e internacional.

Recientemente, la joven de 25 años paralizó su cuenta de Instagram en la que suma más de 20 millones de seguidores, todo debido a un carrete de fotografías en las que se le ve disfrutar del verano.

En las postales, la mujer presumió sus curvas, mientras disfrutaba de una paradisiaca vista desde su hogar, al lado de su esposo Camilo, su hija y su madre.

Justo para iniciar con pie derecho la temporada de verano, Evaluna vistió un diminuto bikini de color rosa en el que además de lucir su figura, también dejó al aire sus estrías producto del embarazo.

El vestido de baño, lo componía un top en tiras con estampados abstractos, junto con un panty del mismo diseño. Para estar más cómoda, el look lo complementó con unos shorts que le hacían juego a su vestuario y una pañoleta con tonos verde.

Sin embargo, la publicación se vio opacada por los comentarios que hicieron los internautas sobre la crianza de su hija, pues cabe resaltar que han decidido educarla como una persona no binaria.

"Tan linda, tan cristiana, pero lo que piensas hacer con tu hija no es de Dios...", "Ellos ya no son cristianos ni lo han sido solo es pantalla, son elite Iluminatti y cogen al cristianismo de escudo, que horror", "No binario, transgénero, etc. Lamentablemente los niños no vienen indecisos. Los padres los confunden", "Está criando a su hija bajo el amor, por eso quiere que sea un ser no binario que ella decida cuando esté adulta, ¿pero eso es normal en el cristianismo?", "No hables de Dios, si tus acciones van en contra de su palabra, no te llames cristiana, NO LO ERES. Tu hija es mujer y punto, eso es de Dios", fueron algunos de los comentarios en la publicación.