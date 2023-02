¡Una boda inolvidable! Esteman compartió fotos inéditas del mejor día de su vida

Esteban Mateus Williamson, más conocido como ‘Esteman’ en la industria musical se ha caracterizado por su música, la cual en su mayoría habla del amor, además, siempre ha llevado en alto su inclinación sexual.

El artista es uno de los más elogiados, sobre todo por la comunidad LGBTI+ ya que a través de sus redes sociales ha mostrado con orgullo su relación con el actor Jorge Caballero.

La pareja ha compartido en sus redes sociales su amor, de hecho, uno de los momentos que han quedado para la historia del cantante fue la tierna pedida de mano a su pareja.

El artista escribió una canción para su pareja y en video dejó registrado el momento exacto en el que le cantaba y en medio de esto le dice si se quiere casar con él, todo ocurrió frente al río Sena.

Desde entonces sus seguidores quedaron a la expectativa de lo que sería la boda. Bastaron 6 meses para que la pareja planeara todo y el pasado 31 de enero dieran el “sí”, en el altar.

“El mejor día de mi vida”

El colombiano de 38 años sorprendió a sus seguidores al revelar las primeras imágenes de lo que fue un día mágico y lleno de amor en compañía de sus seres queridos.

Las imágenes han causado cientos de reacciones, pero todas llenas de amor y admiración para la pareja.

El intérprete de ‘Mr. Trance’ compartió una galería de fotos y videos y en algunas se les ve abrazados o celebrando junto a sus invitados.

Sin embargo, los videos causaron más revuelo, pues el artista compartió como fue su entrada junto a sus padres y la entrada de su pareja en compañía de sus padres.

En uno de los videos se escuchan los votos matrimoniales que se dijeron para sellar su amor, “generalmente me levanto primero que tu y lo primero que volver a ver es a ti, sin que te des cuenta, en tu estado más simple, más puro en silencio, quizás unos segundos o a veces uno o dos minutos solo para asegurarme que sigues aquí”, dijo el actor mexicano Jorge Caballero.

Por otra parte, Esteman leyó sus votos matrimoniales, entre lagrimas el colombiano dijo: “me emociona compartir esta vida contigo y atravesar hasta los obstáculos más grandes juntos, me emociona despertarme cada día a tu lado y mirarte a los ojos, me emociona nuestro futuro, me emociona construir nuestra propia familia y nuestra forma de ver el mundo y vivir la vida juntos. Me emociona estar parado hoy al frente tuyo y decir en voz alta que nos vamos a casar, llegaste para cambiarme la vida, te amo hoy y siempre”.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, “que boda tan espectacular”, “wow, fascinante, disfrútense”, “que pareja tan hermosa”, “que vivan los novios”, fueron algunos de los comentarios.