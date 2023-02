“La vida está cara”: Maleja Restrepo se pronuncia sobre el alza de los alimentos

Maleja Restrepo, la famosa creadora de contenido y presentadora colombiana es una de las mujeres más queridas en nuestro país, pues con el paso de los años a construido no solo una solida carrera en la industria del entretenimiento sino también una hermosa familia.

Cabe mencionar que la colombiana esta casada con Tatán Mejía, el famoso motocrosista, producto de este amor tuvieron dos hijas, Macarena y Guadalupe.

Dos pequeñas que se han destacado por sus personalidades y ternura, además, sus padres se han dedicado a crear contenido en redes sociales como pequeños videos que representan situaciones de la vida cotidiana en una familia.

La pareja se ha convertido en una de las más estables en la farándula colombiana por lo que en redes sociales han creado una comunidad que los sigue y apoya en cada uno de sus proyectos, como cuando sacaron su libro en el que contaban detalles de su amor.

Recientemente a través de sus historias de Instagram la presentadora compartió una opinión sobre el alza de los productos del mercado generando debate entre los internautas.

“Paso solo por acá con la necesidad de que me confirmen una información, un sentimiento, necesito saber si esto es un sentimiento mutuo o es un sentimiento que estoy teniendo solamente yo porque me estoy volviendo cada vez más grande, cada vez más señora, pero cada vez que voy al mercado todo esta más costoso, sea el mercado que sea, sea el del pueblo, sea el del centro comercial, semana tras semana sube el costo de todo, de todo, me confirman esto por favor”, dijo la colombiana.

Lo que provocó que su historia se viralizara en dicha red social y los internautas le dejaran sus comentarios.

“Sí, todo está más costoso”, “así es, no alcanza”, “total, nos tienen fregados”, “¡y ese nivel mundial! ¡En el país donde vivo está todo increíblemente costoso!”, escribieron algunos usuarios junto a la publicación.