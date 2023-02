Gerard Piqué y Clara Chía al fin respondieron a las preguntas de la prensa; ¡esto dijeron!

Una de las parejas más nombradas en las redes sociales durante los últimos meses, claramente es la que está conformada por Gerard Piqué y Clara Chía, quienes ya no ocultan su amor en público, pues desde que el exfutbolista presentó a su nueva novia en redes sociales, son cada vez más los actos de amor ante la comunidad.

Durante la mañana del lunes 6 de febrero, la pareja fue abordada por el medio de comunicación Europa Press, que no dudaron en saludarles y preguntarles sobre el supuesto episodio de ansiedad que tuvo Clara, quienes con risas en sus rostros y de manera amable, respondieron a las preguntas del medio.

Otro de los puntos que fueron aclarados por el barcelonés, fue justamente la fecha de cumpleaños de Clara, quien según medios internacionales, también cumplía en febrero, exactamente mañana siete de febrero.

“¿Mañana es el cumpleaños? Pero qué te has tomado, qué dices. No es mañana, creo que te has equivocado. Está bien intentarlo, pero no es mañana. Es normal que eso pase”, dijo el español.