“Que desaparezca de nuestras vidas”: filtran audio de la familia de Piqué cansados de Shakira

No cabe duda de que el sonado tema de la separación entre Shakira y Piqué podría llegar a sacar serie de Netflix, y es que cuando se cree que no puede pasar algo más, siempre llega algo nuevo, como el lanzamiento de la nueva canción entre la cantante y Bizarrap, además de las contantes burlas que ha hecho el exfutbolista al respecto saliendo en público con un reloj marca Casio o llegando a un evento en Twingo.

Y no es para menos la exposición pública que están teniendo, pues tanto Gerard Piqué, como su nueva novia Clara Chía, con quien al parecer tenía un amorío hace bastante tiempo, se han encargado de alimentar los reflectores al salir tranquilamente en público mostrándose muy afectivos, sin ningún tipo de temor ante el escandalo mediático que tiene encima.

Generando todo esto que la barranquillera drenara todo el dolor que sentía por medio de este nuevo lanzamiento, la primera y única ‘tiradera’ de Shakira en toda su carrera musical. Aunque muchos consideran que ‘Monotonía’, la bachata que interpretó junto al cantante urbano Ozuna, también es un completa indirecta hacia su expareja.

Es evidente que en su nueva canción la colombiana expresa todo lo que no había dicho hasta ahora sobre su relación, mencionándolo en frases como “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda”, causando gran revuelo.

La familia del deportista quiere ‘borrar’ a Shakira de sus vidas

A pesar de lo que muchos creyeron en su momento, las declaraciones de la cantante en sus canciones si han llegado a afectar a la familia de Gerard Piqué, quienes manifestaron expresamente su deseo de que la cantante “desapareciera de sus vidas”.

Así lo dio a conocer una presentadora de un medio español de entretenimiento llamado ‘Sálvame’ de Madrid, llamada Mayte Ametlla, quien aseguró que su equipo logró contactar con la familia del exfutbolista, quienes en medio de la conversación se expresaron de manera fuerte ante la colombiana.

"El veredicto es demoledor, la verdad es que sienten muchísimo dolor y tristeza, incluso estupefacción, ¿qué dice ese audio de la familia Piqué-Bernabéu? No puedo concretar de quién se trata, pero les aseguro que es un audio directo de la familia de Piqué. A ellos les da igual si le va en la vida bien o mal, pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas", dice la presentadora sobre el audio que les llegó grabado por un familiar de Piqué.

Del mismo modo la presentadora menciona que en el audio, los familiares del exfutbolista, quienes probablemente son sus padres, muestran su preocupación ante lo que presuntamente está haciendo Shakira con sus hijos, Milán y Sasha: "Hablan de la manipulación que Shakira está ejerciendo en sus propios hijos contra sus abuelos paternos”.

Además de relatar un curioso hecho que según dijeron, sucedió hace poco, donde vivieron una incomoda situación con uno de los hijos de la cantante, probablemente Milán.

"Hasta tal punto de que hace pocos días estuvo el exfutbolista durante más de una hora intentando convencer a uno de sus hijos para que entrara a la casa de sus abuelos”.

Los internautas no dudaron en opinar al respecto, poniéndose más que todo del lado de la artista, con comentarios tipo “No se necesita manipulación, el papa no respetó su hogar”, “Son unos niños con uso de razón y ven lo que hace su papá”, “ya ellos comprenden y saben distinguir el bien y el mal”, “Piqué se ganó el desprecio de sus hijos, ellos no son ciegos”, “Es una dosis de su propia medicina, los niños son inteligentes”, entre otros más.