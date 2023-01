“Yo te he visto”: Hijo de Shakira y Piqué habría desenmascarado a su padre en vivo

El exfutbolista Gerard Piqué, se convirtió en tendencia recientemente cuando el lanzamiento musical entre Shakira y el productor argentino Bizarrap se volvió viral, puesto que estaba más que claro que la canción en si misma era una indirecta muy directa hacia el cantante.

Esto ha desatado una oleada de criticas y comentarios al respecto sobre un sinfín de temas, incluso sacando a la luz una que otra cosa que a este momento aún no había sido expuesta, como un audio en que presuntamente los padres de Piqué desean que Shakira desparezca de sus vidas.

Sobre este tema, surgieron algunos puntos más, donde se ha llegado a mencionar que la colombiana ejercía un tipo de ‘manipulación’ sobre sus hijos para que estos no quisieras acudir a casa de sus abuelos paternos.

Sin embargo, Milán y Sasha, a pesar de ser los hijos de la controversial pareja, nunca se han visto expuestos, ni sobre sus posturas ni tocando el tema al respecto, hasta este momento, pues Piqué, su padre, decidió llevar a Milán, el hijo mayor de la pareja a una de las transmisiones en vivo de su torneo de videojuegos llamado ‘Kings League’, junto a otros creadores de contenido y exfutbolistas.

Milán reveló algunos detalles que generaron ansiedad en Piqué

La asistencia del menor en la transmisión en vivo fue todo un espectáculo para quienes se encontraban al pendiente, convirtiéndose en el mayor protagonista del en vivo, pues a sus 9 años, su carisma y simpatía hicieron que el pequeño se llevara todos los elogios de los internautas.

Además, con un inmenso derroche de personalidad, al menor no le importó en o más mínimo el contexto en que se encontraba, contando en medio de su espontaneidad algunos detalles sobre un curioso tema que a Piqué causó tal ansiedad que no sabía cómo callarlo.

Allí, ante los miles de personas que se encontraban en línea, el pequeño no titubeó en desenmascarar a su propio padre, dejándose entrever incluso que quería decir mucho más, pero ante los reclamos de Piqué, se contuvo.

Todo esto dio paso con una pequeña mentira del exfutbolista donde manifestaba que no había dormido nada la noche anterior, algo que Milán refutó en cuestión de segundos, diciéndole “Yo te he visto dormir… te he visto dormir toda la noche” a lo que su padre solo en medio de risas le expresó “Silencio”.

Tema que generó un inmenso interés entre los presentes alentando al pequeño a decir mucho más, mostrando señales de que su padre habría dormido con alguien, sin embargo, no lo confirmó.

“Es que ni me acuerdo quién es, te lo juro”, a lo que a modo de advertencia Piqué le contestó “Pues no digas nada”, mientras entre risas intentaba quitarle el micrófono, a lo que Milán solo se mantuvo diciendo “Que no voy a decir nada, podéis confiar en mí”.