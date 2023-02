“Odio,odio esa canción”: Cintia Cossio confesó que odia la reciente canción de Shakira

Cintia Cossio, la famosa creadora de contenido colombiana causó sensación en las redes sociales no solo por su derroche de sensualidad por su personalidad arrolladora y sin filtros.

La hermana de Yeferson también se dedica a compartir contenido de bromas, retos o fotografías ‘subidas de tono’, además tiene una pagina de OnlyFans en donde sus seguidores se suscriben para acceder a su contenido exclusivo.

Ka joven tiene un escultural cuerpazo, de hecho, hay quienes la admiran, pues ya tiene un hijo, pero parece que su cuerpo no es testigo de eso, pues siempre ha demostrado ser una mujer muy saludable y disciplinada con el ejercicio.

Entre otros talentos que tiene la joven, parece que el canto se le da muy bien por lo que en ocasiones ha dejado ver su talento con algunas pequeñas estrofas de canciones.

Sin embargo, recientemente se ha vuelto tendencia tras dar su opinión sobre ‘Session #53’ la famosa canción de la barranquillera Shakira junto a Bizarrap en donde le dedica la letra a su exesposo Gerard Piqué.

“Odio esa canción, la he escuchado completa una mera vez y me la é toda, no entiendo como me la sé toda, odio,odio esa canción”, dijo la paisa refiriéndose a la canción más exitosa que ha tenido Shakira en los últimos tiempos.

Sin embargo, destacó su amor por la barranquillera asegurando que se sabe todas las canciones, pero no le gusto la última.

“Yo amo a Shakira y me le sé todas las canciones, pero esa canción la odie”, dijo Cintia revelando que se había soñado con esa canción y le parecía “horrible”.

Sin embargo, algunos usuarios lejos de criticarla le elogiaron su gran parecido a Shakira a la hora de cantar, pues “tiene talento”, dijeron.