¿Hijo de Cintia Cossio ha visto su OnlyFans? Esto respondió la influencer

Cintia Cossio se ha convertido en una de las creadoras de contenido más cotizadas en las redes sociales, pues junto a su hermano, Yeferson Cossio, han logrado elevar su popularidad al punto de obtener varios millones de seguidores gracias a los contenidos que generan diariamente, entreteniendo al público.

Entre obras de caridad, videos cómicos y bromas, son un sinfín de visualizaciones y elogios que reciben diariamente por parte de su fanaticada, eso sí, al menos por parte de Cintia, su contenido en Instagram suele enfocarse un poco más a promocionar su cuenta de OnlyFans, compartiendo por allí algunas sugestivas fotos por medio de las que presume su sensual figura.

Además, recordemos que la famosa mantiene una relación junto al influenciador Johan López, junto a quien tuvo un hijo llamado Thiago, que ya tiene siete años.

Sobre esto, a los internautas les surgió una duda, pues Cossio estaba llevando a cabo la dinámica de preguntas por medio de sus historias de Instagram, siendo precisamente si su hijo tiene conciencia de lo que hace su madre en OnlyFans.

Actualmente la familia se encuentra en medio de unas vacaciones, por lo que han mostrado varios momentos en medio de su viaje, desde hechos cómicos y divertidos hasta tomarse el tiempo de responder una que otra pregunta al respecto sobre su vida privada, como fue el caso.

Cintia se ha caracterizado por ser muy abierta en cuanto a sus temas sexuales, por lo que a sus seguidores les surgió la duda sobre si su hijo Thiago tendría el conocimiento sobre lo que hace su madre en la plataforma de contenido para adultos, algo que ella respondió al segundo.

“El ya tiene conocimiento de la página. Pero no sabe para que es, ni lo que se sube en esa página. Solo sabe que existe dicha página”

Además, aprovechó para contar por qué al pequeño Thiago le surgió la duda, siendo el responsable uno de sus conocidos pues hizo un chiste al respecto estando el menor presente.

Del mismo modo Cintia compartió un mensaje donde contaba un poco más a detalle su postura frente a que su hijo sepa o que su madre vende contenido explicito en OnlyFans.

“Esto es un tema polémico, muchos de ustedes se van a querer meter en la crianza de un niño ajeno y me van a querer juzgar, pero soy consciente de mis actos… Mi único plan es criar a un niño feliz, que no ande juzgando a los demás, y que solo mire al vecino para ayudarle, no para ser un estorbo… Johan y yo lo hemos hecho muy bien, Thiago es un niño muy maduro para su edad”, escribió la modelo.