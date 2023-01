¿Muy regañona? Thiago, hijo de Cintia Cossio, divirtió al imitarla cuando lo regaña

Cintia Cossio se ha convertido en una de las creadoras de contenido más cotizadas en las redes sociales y es que junto a su hermano han logrado elevar su popularidad en dichas plataformas compartiendo sus bromas y retos.

Sin embargo, la paisa en su contenido de Instagram suele compartir más que todo fotografías ‘subidas de tono’ con las que nunca pasa desapercibida y deja a más de uno boquiabierto con su cuerpazo.

Cabe mencionar que Cintia tiene un hijo con su pareja con quien lleva más de 10 años, el pequeño es fruto de su relación y no pierden oportunidad para mostrarlo en sus redes sociales.

Tal como sucedió recientemente a través de la cuenta de Instagram de Jhoan López, su pareja y padre de su hijo.

La familia se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones por lo que constantemente han estado compartiendo en sus redes sociales algunos de sus momentos.

Jhoan compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que presume la hermosa vista, un cielo oscuro con grandes edificios y luces.

Sin embargo, al activar el sonido de la historia se escucha a Thiago gritando y haciendo ruidos, aunque no se distinguen sus palabras, su papá explica que es lo que está pasando.

“Jajajajajajajajaja lo que escuchan de fondo es a Thiago tratando de imitar a Cintia cuando lo regaña”, escribió el paisa seguido de unos emojis riéndose.

Familia de Cintia Cossio

La creadora de contenido se ha caracterizado por su sensualidad, pero también por su personalidad, pues no tiene filtros y usualmente se deja ver en redes tal como ella es.

Sin embargo, son muy pocos los detalles que se conocen sobre su hijo y como inició su relación con Jhoan.

Aunque en dinámicas de preguntas y respuestas, Cintia reveló que no siguió con su carrera como actriz para poderle dedicar tiempo a su hijo a pesar de que le estaba yendo muy bien.