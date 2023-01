Cintia Cossio se sinceró con sus seguidores y reveló el grave problema que padece

Cintia Cossio se ha caracterizado como una de las creadoras de contenido más relevantes en el escenario digital, sumando ya, más de seis millones de seguidores por medio de su cuenta de Instagram, donde constantemente comparte contenidos de todo tipo, desde videos cómicos hasta algunas sugestivas fotografías.

Y es que la influenciadora tiene una personalidad muy destacable, identificándose por ser muy extrovertida y expresiva, como la hemos podido ver en varios de los videos de su hermano, el también creador de contenido, Yeferson Cossio, quien no duda en jugarle una que otra broma con el objetivo de ver su divertida reacción.

Así como también Cintia aprovecha sus plataformas digitales para promocionar el contenido exclusivo de su OnlyFans, ya que también ha sabido manejar el derroche de sensualidad que ha representado, teniendo una mensualidad de unos cien mil pesos colombianos por suscripción, convirtiéndose también en una de las colombianas más aclamadas en esta plataforma.

Actualmente, la famosa se encuentra pasando unas merecidas vacaciones en Barcelona, España, en compañía de su esposo, Jhoan López, con quien sube contenido y su hijo Thiago, de ocho años, compartiendo gran parte de esta aventura por medio de sus historias de Instagram.

Tal fue l caso recientemente donde en medio de un descanso decidió llevar a cabo la dinámica de preguntas de Instagram, donde entre tantas preguntas sobre el viaje y sobre su vida personal los seguidores le consultaron si las gafas con las que la estaban viendo últimamente las utilizaba porque los necesitaba o solo por completar el outfit.

Allí se sinceró y reveló un problema que la ha afectado en su vida diaria, y es precisamente uno relacionado a su visión, pues padece de miopía y astigmatismo en un grado elevado, y en medio de su viaje los lentes de contacto se le vencieron, por lo que se vio en la obligación de usar las gafas, relatando de este modo por qué no se ha operado.

“Tengo miopía y astigmatismo. En un ojo 2.7 y en otro 2.1, yo uso lentes de contacto, pero se me vencieron y no traje más. (Llevo casi un mes fuera de Colombia, así que tocó gafas (las detesto). Y (someterme a un procedimiento) significaría guardar reposo, y yo no sirvo para eso”, mencionó Cintia.