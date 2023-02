Pink estrena su nuevo álbum 'Trustfall' y anuncia gira por Norte América y Europa

Desde finales del 2022 Pink había anunciado a sus fans que ya tenía preparado su noveno álbum Trustfall, pero que este solo tendría su fecha de estreno hasta febrero de 2023. La cantante estadounidense no contaba con un disco nuevo desde hacía un poco más de cuatro años, de acuerdo a varias de sus publicaciones la pandemia por Covid-19 y que azotó al mundo también dejó algunos quebrantos en la familia de la artista que poco a poca ha venido retomando con sus rutinas.

"Me tomé tiempo. Tuve tiempo y me sucedieron muchas cosas realmente devastadoras. Mi hijo y yo nos enfermamos mucho de COVID. Eso destiló para mí lo que realmente importa. Y se necesita una crisis para hacer eso. Se necesita que tus hijos se enfermen para decir: 'Está bien, nada de esto importa. Quiero ver crecer a mis hijos. Eso es lo que quiero'. Solo quiero poner la verdad en el mundo. Sólo quiero ser auténtica. Y quiero ser más amable y una mejor persona", fue parte de la declaración de la artista.

El disco cuenta con 13 nuevas canciones numeradas en el siguiente orden:

1.When I get there

2.Trustfall

3.Turbulence

4.Long way to go - con The Lumineers

5.Kids in love - con First Aid Kit

6.Never gonna not dance again

7.Runaway

8.Last call

9.Hate me

10.Lost cause

11.Feel something

12.Our song

13.Just say I'm sorry - con Chris Stapleton

Tal como se puede apreciar en varios de los títulos de las canciones, el nuevo álbum de Pink cuenta con la participación de varios nombres reconocidos en la música como lo son: The Lumineers, First Aid Kit y Chris Stapleton.

La cantante afirmó que este sería su disco favorito: "Es el más divertido hasta la fecha: Es muy, muy fiel a lo que creo".

Fechas para la nueva gira

Sumado al nuevo lanzamiento del su album, Trustfall, la artista también compartió las fechas de sus presentaciones en la gira por Norte América y Europa. Las cuales comenzarán en junio de 2023 y terminarán en octubre del mismo año:

Junio

07 y 08 - Bolton, Reino Unido - University of Bolton Stadium

10 y 11 - Sunderland, Reino Unido - Stadium of Light

13 - Birmingham, Reino Unido - Villa Park

16 - Landgraaf, Países Bajos - PinkPop Festival

17 - Rotselaar, Bélgica - Festivalpark Werchter

20 y 21 - Nanterre, Francia - Paris La Défense Arena

24 y 25 - Londres, Reino Unido - Hyde Park ¬

28 - Berlín, Alemania - Estadio Olímpico

Julio

01 y 02 - Viena, Austria - Ernst Happel Stadion

05 y 06 - Múnich, Alemania - Estadio Olímpico

08 y 09 - Colonia, Alemania - Estadio Rhein Energie

12 y 13 - Hannover, Alemania - Heinz von Heiden Arena

16 - Varsovia, Polonia - Estadio Nacional

24 - Toronto, ON - Rogers Centre ^

26 - Cincinnati, OH - Great American Ball Park ^

31 - Boston, MA - Fenway Park ~

Agosto

03 - Nueva York, NY - Citi Field ^

05 - Pittsburgh, PA - PNC Park ^

07 - Washington DC - Nationals Park ~

10 - Minneapolis, MN - Target Field ~

12 - Chicago, IL - Wrigley Field ~

14 - Milwaukee, WI - American Family Field ~

16 - Detroit, MI - Comerica Park ^

19 - Fargo, ND - FARGODOME ^

21 - Omaha, NE - Charles Schwab Field ^

Septiembre

18 - Filadelfia, PA - Citizens Bank Park ^

22 - Nashville, TN - GEODIS Park ^

25 - San Antonio, TX - Alamodome ^

27 - Houston, TX - Minute Maid Park ^

29 - Arlington, TX - Globe Life Field ^

Octubre

03 - San Diego, CA - Snapdragon Stadium ^

05 - Los Ángeles, CA - SoFi Stadium ~

07 - Las Vegas, NV - Allegiant Stadium ^

09 - Phoenix, AZ - Chase Field ^