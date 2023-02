¡Contundente! Marcela Reyes por fin reveló si se separó de su esposo o es marketing

Marcela Reyes se ha posicionado como una de las DJ de guaracha más reconocidas en Colombia gracias a su dedicación en este género de la industria musical, sin embargo, a lo largo de su carrera se ha visto envuelta en diferentes polémicas.

Además de interpretar canciones con el ritmo de guaracha y tocar en diferentes eventos, incluso salir de gira a otros países con su música, la paisa también es muy activa en redes sociales.

De hecho, es una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia, sobre todo gracias a su cuenta de Instagram en donde suele compartir con sus seguidores fotos y videos ya sea de sus proyectos musicales, sus pasatiempos, momentos con su hijo o con su esposo.

La paisa tiene un hijo, pero no es de su pareja actual, sin embargo, en sus redes ha demostrado que el amor de su pareja para su hijo es como el de un padre.

Cabe mencionar que, Marcela ya esta casada con B King, de hecho, fue uno de los momentos más elogiados por sus seguidores cuando compartió la noticia.

¿Marketing o se separó?

La DJ de guaracha ha causado conmoción en las redes sociales y con el pasar del tiempo ha avivado los rumores sobre su posible divorcio con el también artista.

Pues, desde hace varias semanas no se les ha vuelto a ver en redes sociales ni han compartido nada juntos.

Algunos han aprovechado para asegurar que esto lo han hecho para llamar la atención y se trata de marketing.

Por esta razón Marcela decidió salir a aclarar el asunto a través de una dinámica de preguntas y respuestas donde la mayoría de las preguntas fue sobre este tema, según ella.

“Primero, cuando algo es marketing es cuando tu hablas o planeas decir algo para generar esa atención de la gente, yo nunca he salido a decir que me separé o que estoy mal, ni que estoy en crisis, por ende, las dos son falsas, primero, no estoy separada y segundo es marketing, creo que con lo último que yo haría polémica sería con mi familia”, dijo Marcela de manera contundente.