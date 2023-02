Esperanza Gómez reveló las condiciones que le pone a su pareja para tener sex* con otra

Esperanza Gómez es una de las actrices ‘nopor’ más cotizadas y con más trayectoria en la industria del contenido para adultos por lo que muchos permaneces al pendiente de sus redes sociales, no solo por su contenido erótico, también por los detalles íntimos que suele revelar.

Al parecer, la vida de la colombiana ha despertado la curiosidad de quienes han seguido su trayectoria.

La caldense se ha dedicado a actuar en películas de contenido erótico sin dejar en segundo plano las redes sociales en donde comparte sensual contenido, pero también interactúa con sus seguidores a través de sus historias en su cuenta de Instagram.

Recientemente, la colombiana realizó una dinámica de preguntas y respuestas en donde sus seguidores no pensaron dos veces para interactuar y preguntar sobre su vida sexual.

Uno de los usuarios le preguntó si era celosa, a lo que ella no tuvo reparo en responder con lujo de detalle, incluso reveló las condiciones que le pone a su pareja para ella no ser celosa y que él tenga relaciones con otras personas.

“De hecho sí, soy extremadamente celosa y precisamente como sé que soy tan celosa por eso le dejo a mi pareja y antes de iniciar una relación negocio de que él puede tener actividad sexual con alguien más siempre y cuando me lo deje saber porque si no soy muy celosa”, aseguró la actriz.

Además, aprovechó para revelar que es lo que más valora en las personas, sobre todo a la hora de tener pareja.

“Por eso soy una persona que valora mucho la lealtad y la honestidad en una relación, entonces si mi pareja siempre me dice y no me da motivos de desconfiar, soy cero celosa, pero si me da motivos de desconfiar soy la más intensa del mundo”, reveló la colombiana.

Además, respondió que algunas veces prefiere a los hombres mayores porque “se toman más el tiempo de complacerte”.