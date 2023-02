La Liendra es fuertemente criticado por la frialdad al hablar de la Dj Valentina Trespalacios

Mauricio Gómez, conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, se ha destacado por ser uno de los creadores de contenido más controversiales del medio en Colombia.

Su historia, ha impactado a millones de personas, tras mostrar cómo ha sido su camino al pasar de una familia humilde de un pueblo del departamento del Quindío a ser uno de los influenciadores más reconocidos del país, sumando más de seis millones de seguidores, nada más en su cuenta de Instagram.

Su contenido de humor y los viajes que realiza con su pareja, amigos o familiares, se han convertido en los favoritos de sus seguidores, creando una comunidad sólida y fiel a su estilo.

Sin embargo, sus transmisiones por Twitch, en las que suelta comentarios u opiniones sobre otras personalidades, lo han puesto en el ojo del huracán más de una vez.

Este es el caso, en una de sus más recientes transmisiones en donde le preguntaron qué pensaba acerca de la modelo (Valentina Trespalacios), a lo que sin pelos en la lengua, empezó a opinar, lo que para muchos se sintió como un comentario lleno de frialdad.

“Sí, por ahí supe que encontraron una modelo muerta, ¿verdad?, como en un coso de basura, creo que la encontraron. Mira que la pelada me seguía, o sea a mi me pasa mucho eso, que personas que mueren uno va y las busca y lo conocían a uno”, inició.

Eso no fue todo lo que el personaje del eje cafetero comentó, pues luego se animó a mostrar el perfil de la joven para evidenciar que sí era cierto que ella lo seguía.

“Esta mujer, Valentina Palacios (Trespalacios), vea decía seguir también, me seguía, ah pobrecita, ojalá Dios la tenga en sus brazos y se haga justicia con lo que le haya pasado”, continuó.

Y no con ser suficiente su intervención sobre la fallecida, Mauricio, continuó sus opiniones sobre cómo fue hallado el cuerpo de la mujer.

“Una nena muy linda, la encontraron dizque muerta, la encontraron dizque muerta, entonces ehh, entonces ehh… suave, suave, que pecao de la modelo”, fueron algunas de las palabras dichas por el quindiano.

Las redes sociales, no se hicieron esperar con una oleada de comentarios de todo tipo sobre las palabras del instagramer.

“Ese man si no tiene prudencia”, “Definitivamente, si hace falta terminar el Bachillerato, al menos”, “Dizque pobrecita, ese man no tiene prudencia”, “Ayyyy ella me seguía pero yo no. jajajajaa”, “Ya quiere facturar con ella”, “Este man hace más callado”.