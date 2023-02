Papá de Karol G celebró los logros de ‘La Bichota’ por todo lo alto; “me llena de orgullo y valentía”

Karol G se ha vuelto tendencia desde la semana pasada luego de haber estrenado el tan anhelado álbum, ‘Mañana Será Más Bonito’, un set list de canciones para cualquier ‘mood’, desde amor, hasta despecho, las canciones han identificado a más de un fan.

La paisa se ha convertido en toda una sensación por su música y es considerada todo un orgullo colombiano, pues ha colaborado con artistas de talla mundial y ha llevado su música a otros países.

La colombiana sigue cosechando los frutos de sus esfuerzos, tras el estreno de su más reciente álbum, millones de personas se han pronunciado en redes sociales al respecto para dejarle hermosos mensajes.

Sin embargo, las palabras que más se esperaban eran las de su padre Guillermo Giraldo, quien además de haberla impulsado y apoyado durante todo este tiempo, también ha estado al pie del cañón y actualmente es su manager.

“Hoy seguimos compartiendo y disfrutando juntos tus éxitos, tus grandes logros, tu amor por cada trabajo que realizas con tanta disciplina y perfección, ser primer álbum #1 de una mujer latina en el mundo, me llena de orgullo y valentía, sabía que mañana sería tan bonito como está pasando, celebro este logro, como el día que llegaste a mi vida, gracias, Dios y gracias mi neglito x tu compromiso y dedicación, disfrútalo que es tuyo”, fueron las palabras de Papá G.

Por supuesto, una de las primeras en pronunciarse y comentar fue Karol G, quien escribió: “papito”, seguido de emojis de corazón y fuego.

Pero los fans de ‘La Bichota’ y su padre, quien también fue músico años atrás, se pronunciaron dejándoles saber todo el amor y admiración que sientes por esta bella familia.

“El papá de todas las bichotas”, “eres un ejemplo como padre, compañero, y amigo de tus hijos. Una parte de ti me inspira y me enseña cómo podría ser cuando yo sea tbn padre. Te admiro mi muchacho grande”, fueron algunos de los comentarios.