“Uno no es feo sino que le falta es plata”; Yeferson Cossio mostró su impactante cambio

Yeferson Cossio, el famoso creador de contenido, nuevamente es protagonista de titulares en los principales medios de comunicación a nivel nacional. Esta vez, al mostrar su impactante cambio que ha tenido su cuerpo a través de los años.

En diferentes oportunidades el antioqueño ha demostrado que no se avergüenza ni de su pasado, ni del impactante cambio físico que ha tenido su cuerpo a través de los últimos años, en los que con disciplina y el trabajo constante en plataformas digitales, ha demostrado que sí es posible superarse y labrarse un mejor futuro.

Así lo demostró una vez más, a través de sus redes sociales, en donde por medio de un carrusel de fotografías, el joven empresario sacó a la luz unas fotografías de su impactante cambio físico.

En la primera instantánea, el influencer aparece al lado de su hermana Cintia Cossio y de Johan Lopez, la actual pareja de Cintia. Con la frase: “uno no es feo sino que le falta es plata”, decidió acompañar la fotografía en su perfil de Instagram.

Además, una de las fotografías que más impresionó a sus fanáticos, fue la número tres, en la que el colombiano se ve más joven, delgado y con menos tatuajes en su cuerpo. Allí, aparece sentado sobre una silla de una bateria musical, luciendo ropa interior color negro. mientras en una de sus manos, sostiene una hamburguesa.

Las reveladoras instantáneas que dejan al descubierto su drástico cambio físico, fueron acompañadas con un reflexivo mensaje en sus redes sociales. En el que inicialmente habla sobre la importancia de la disciplina.

“Claro: "el dinero" es el que hace dieta todos los días por mí, ese es el que entrena 2 horas (mínimo) diarias cada día de la semana sin importar cuantos compromisos tenga, sin importar cuán cansado esté, sin importar en qué país esté, sin importar cuántos sacrificios deba hacer. Por cierto, empecé a hacer ejercicio a los 18 años. No tenía peso”, fueron las palabras del colombiano.

Como de era de esperarse, el post generó gran cantidad de comentarios y reacciones entre los fanáticos del creador de contenido.