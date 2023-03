Miguel Herrán de ‘La casa de papel’ mostró cómo quedó su cuerpo sin grasa ¡sorprendente!

El reconocido actor español, Miguel Herrán, se ha destacado a nivel internacional personificando papeles en importantes series de televisión transmitidas en todo el mundo a través de la plataforma de Netflix.

Sus personajes en exitosas series españolas como ‘La casa de papel’ y ‘Élite’, lo han catapultado como uno de los actores más codiciados de la industria. Además de su talento, su físico también se ha robado todas las miradas de sus fanáticos.

Justamente, su cuerpo lo ha llevado a tener varias confrontaciones por cómo se debe ver ante la sociedad. Fue así como llegó a padecer hace algunos años de vigorexia, trastorno que lo obsesionó con su estado físico, afectando indiscutiblemente su conducta alimentaria.

En una entrevista en el año 2019 para Men's Health España, el actor comentó de lo que llegó a padecer y de cómo lo superó.

"He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos. Ahora, con 67, me veo perfecto. Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo", mencionó en su momento.

Ahora, el español está orgulloso de su físico y así lo dejó saber en su cuenta de Instagram. Con una foto frente el espejo y luciendo solo un jean, el actor generó suspiros entre su fanaticada dejando al descubierto sus pectorales, abdomen y fuertes brazos.

De acuerdo con el copy del post, su cuerpo está libre de grasa, luciendo su figura como siempre había querido.