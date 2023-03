Desde el barrio: reviven video de Ryan Castro en sus inicios cantando en los buses

Bryan David Castro, más conocido en la industria musical como Ryan Castro, es uno de los nuevos artistas del genero urbano más reconocidos en Colombia, poisicionado éxitos como ‘mujeriego’, ‘Wasa Wasa’ y más recientemente ‘Ghetto Star’, como algunos de los temas más escuchados en plataformas digitales.

Y no es para menos, pues su derroche de talento lo ha logrado catapultar a altas instancias, como en escenarios internacionales o teniendo un espacio en el Festival Estéreo Picnic, del que Los40 hacemos parte, uno de los encuentros musicales más importantes de toda Latinoamérica.

Mira también: Emotivo: Ryan Castro regresó al colegio que lo vio crecer y dio un profundo mensaje

Eso sí, pese a todo el éxito que ha obtenido, continúa demostrando que no olvida sus raíces, pues aprovecha cada oportunidad para recordar, dar reflexiones de superación y acompañar al barrio que lo vio crecer.

El mismo artista ha sido el encargado de mencionar que no olvida de donde viene, demostrando con orgullo el origen humilde que tiene tras él, dejando un emotivo mensaje en sus redes.

“Me acuerdo cuando empecé en el barrio, cuando dormía en casa de mis amigos, dormíamos 2 o 3 en una pieza. Me esforzaba cada día por cumplir el sueño de ser un gran artista a nivel nacional e internacional. Ahora no solo he triunfado en el exterior, sino que he compartido escenarios con artistas del nivel de J Balvin y Karol G”, mencionó.