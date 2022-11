¡Qué tentación! Cristiano Ronaldo genera curiosidad por meterse la mano a sus pantalones

El futbolista Cristiano Ronaldo sin lugar a dudas ha sido la estrella del Mundial en Qatar, el partido entre Portugal y Ghana, fue un encuentro que generó toda clase de reacciones, en el que su Selección ganó 3-2, con un gol suyo.

No solo la victoria de Portugal fue un hecho que generó conmoción, pues Ronaldo también ha sido noticia por ser el primer jugador de fútbol en anotar goles seguidos en un Mundial.

¿Qué sacó Ronaldo de sus pantalones para mandárselo a la boca?

La estrella de este Mundial hasta el momento, generó curiosidad tras sacar algo de su pantaloneta durante el encuentro de Portugal y Ghana. Fue en el minuto 36, en el que se le ve al jugador introducir su mano en su ropa interior, busca algo, lo encuentra y se lo come.

Este hecho fue centro de reacciones y comentarios en redes sociales, en el que se creó la duda de qué fue realmente lo que se comió en pleno partido de fútbol del Mundial de la FIFA.

Muchos de los internautas aseguran que fue un chicle lo que sacó de su ropa interior, ya que es algo que ha hecho en anteriores oportunidades. Otros, por el contrario afirman, que fue algún tipo de fruto seco como una nuez o maní, lo que aporta calorías y energía para soportar los primeros 45 minutos del encuentro futbolístico.

Cabe resaltar, que la mayoría de los uniformes del fútbol profesional, cuentan con bolsillos internos, justamente para guardar estos productos alimenticios que están permitidos durante un partido de fútbol.

Hasta el momento, no se ha hecho un pronunciamiento oficial de lo que estaba comiendo el portugues. Sin embargo, en redes sociales no se hicieron esperar los comentarios, haciendo todo tipo de especulaciones sobre la situación.

"Yo en el trabajo porque no dejan entrar comida", "Me recordó a los 'Rugrats' que guardaban cositas en el pañal", "Solo él puede hacer eso y está bien", "Un bolsillito donde guarda sus dulcecitos jajaja", "No sean mal pensados, ellos tienen bolsillos internos, creo que era un chicle", "Parece una barra nutritiva, esos uniformes tienen bolsillos internos", "Sea lo que sea que se comió, estaba rico, salado y mojadito", "Un bolsillo dentro de otro short, sacó su galletita", "Jajaja el bicho,acomodándose el bicho".