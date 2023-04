Dani Duke respondió de forma contundente a seguidor que le dijo que subiera de peso

Sin duda alguna, Dani Duke, es una de las creadoras de contenido más queridas de las redes sociales en Colombia. Su carisma, talento en el maquillaje y cercanía con sus seguidores la han hecho merecedora de un amor inigualable por parte de varios internautas.

Sin embargo, en algunos momentos la influencer ha sido blanco de críticas por parte de algunos detractores en sus redes sociales. Recientemente, la paisa se atrevió a responder en sus historias de Instagram una pregunta que le hicieron.

“No crees que deberías engordar un poquito… te verías mejor”, le escribió un internauta.

A lo que ella sin temor alguno, tomó su celular y grabó parte de su cuerpo, mostrando su figura y actual estado físico, que para algunos, es por debajo de su peso real, a lo que normalmente se muestra en redes sociales.

“Eh no, engordar, engordar no. Definir músculos y aumentar un poquito más de masa muscular en las piernas, pero poquito, ni siquiera, me gustan las piernas como tan gruesas. De hecho, yo siento que estoy como en el lugar que más me ha gustado de toda mi vida de mi cuerpo, o sea, yo siempre quería estar como estoy”, dijo la bloguera de maquillaje.

Además, aseguró que ella se siente muy bien como está, agregando que es su peso ideal y que le gusta cómo luce su figura actualmente, poniendo de ejemplo las figuras de Kyle Jenner y la enigmática Bella Hadid.

“Me gusta estar flaquita, definida, siento que me hace ver como más elegante, no sé es como el estilo que a mí me gusta el cuerpo de las mujeres, como tipo Kylie Jenner, Bella Hadid, my name is Bella Hadid”, mencionó en sus Stories de Instagram.