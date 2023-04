Yeferson Cossio envió contundente mensaje a quienes ‘le dan palo’ a su novia en redes

La nueva relación de Yeferson Cossio y la creadora de contenido Carolina Gómez ha estado bajo la lupa de los internautas desde que se conocieron las primeras fotos de su romance.

La joven ha sido blanco de señalamientos por su apariencia, pues ha sido comparada con una muñeca inflable e incluso le han llamado ‘Casio’, haciendo referencia a la canción de Shakira.





Aunque la pareja no ha perdido la oportunidad de demostrar lo enamorados que se encuentran, con videos de humor en Tik Tok, los internautas no han dejado de escribir fuertes comentarios sobre Gómez.





Por lo que Cossio salió en su defensa durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. un internauta quiso saber si hay personas que rechazan su relación, a lo que contestó que esto no lo pasaría por alto.

“Sea quien sea mi novia, ¿si ella no es bienvenida? yo tampoco, si hablan mal de mi novia me faltan el respeto a mí también, si alguien de los que asiste al plan incomoda a mi novia, yo no voy. Es fácil y así deberíamos ser todos”, indicó el influencer.





Asimismo, indicó que hasta el momento no ha tenido una experiencia así: “No, en ningún lado la verdad. Cuando nos ven por ahí nos piden fotos, una vez si fue muy charro porque un seguidor nos pidió una foto, quedamos cool, entonces yo la iba a compartir”, recordó.





Sin embargo, se dio cuenta de los comentarios negativos contra la joven: “Enseguida era insultando, que plástica que no se qué y de frente le piden antes fotos a uno, en ningún lado la han tratado mal ni mucho menos, igualmente tampoco lo permitiría”, agregó.

El creador de contenido hizo referencia a sus anteriores relaciones para demostrar que el respeto es un elemento fundamental.





“Nunca he permitido eso con las 3 novias que he tenido:Bibi, Sara y Jenn, tampoco lo permito con Caro y nunca lo permitiré con ninguna novia que pueda llegar a tener”, finalizó.