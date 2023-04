Este sujeto se salvó de ser asaltado porque resultó siendo amigo del ladrón

Los casos de hurto son tristemente parte de nuestra vida cotidiana, los noticieros y los diferentes medios de comunicación están plagados de noticias relacionadas con los robos que se originan a causa de la inseguridad de las ciudades. Sin embargo, pocas veces las víctimas pueden decir que salieron ilesas de los robos o mejor aún que los ladrones hayan preferido no robarlo.

Pero aunque algo así tiene pocas probabilidades de que suceda no son del todo nulas y como en todo hay algunas excepciones, como fue un joven que terminó siendo reconocido por el ladrón, y se libró de ser despojado de sus pertenencias.

En video quedó registrado el momento en el que un joven iba de camino por una calle desolada a plena luz del día y en esas aparece un motociclista que se le acerca y lo asecha para robarlo. No obstante, en un momento el delincuente parece percatarse que se trata de un conocido suyo y ante la sorpresa decide devolverle el celular que le había quitado.

Como si se tratase de suerte o un milagro, el joven se salvó del asalto y en las imágenes se aprecia que ambos hombres terminan el encuentro con un apretón de manos, para que posteriormente ambos puedan seguir con su camino. El clip ha generado todo tipo de comentarios al respecto: “La amistad ante todo”; “Por eso me junto con todo tipo de gente” “Yo por eso me llevo bien con toda mi promoción”; “Es actuado”, “Una vez me salvaron en una pelea”, son algunos de los comentarios más leídos.