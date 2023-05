Katy Perry se vuelve meme por buscar su asiento en la coronación del rey Carlos III

Este sábado 6 de mayo ocurrió uno de los acontecimientos más importantes en la historia, pues se llevó a cabo la coronación de Carlos III, sucesor de la reina Isabel II.

Con el fallecimiento de su madre, el 8 de septiembre de 2022, Carlos se convirtió en el poseedor de la corona real. A sus 74 años será el soberano del Reino Unido y dirigirá a los demás reinos que conforman la Mancomunidad de Naciones.

En este gran evento no faltó el lujo, no solo en decoración y en todo el protocolo sino en los invitados. La artista Katy Perry asistió al evento y fue protagonista. No como cantante, sino porque se convirtió en la burla del día. Circula un video en el que se le ve bien perdida buscando por bastante tiempo el asiento que le tocaba.

Sin embargo, ese no fue el único momento que destacó a la cantante en el evento. Casi se cae, al sufrir un pequeño desliz con uno de sus tacones (de punta). En una foto se ve cómo alcanzó a agarrarse de alguien que iba cerca a ella. Si no fuera por esa persona, la artista hubiera “besado el piso” y de paso hubiera visitado a la reina difunta.

La cantante se convirtió en un meme en las redes sociales. " Katy Perry soy yo, buscando mis ganas de vivir #Coronation” y “Katy Perry* somos todos buscando a la de RH para darle tu CV, te entrevisté y te diga: “Luego te llamamos”, son algunas de las publicaciones que hicieron los usuarios.

Katy Perry no se quedó atrás y también se burló de sí misma. “don’t worry guys i found my seat” (no se preocupen chicos encontré mi asiento) publicó en su perfil de Twitter.