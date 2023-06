Lina Tejeiro enseñó sus axilas con pelos; “ya tengo que depilarme”

Lina Tejeiro, la famosa actriz colombiana, se ha convertido en una de las celebridades más queridas por los ciudadanos gracias a su talento y larga trayectoria en diferentes producciones nacionales.

La colombiana sigue brillando gracias a su talento interpretando con naturalidad cada personaje que ha realizado, cabe mencionar que, inició su carrera en la actuación desde muy joven en la famosa telenovela ‘Padres e Hijos’.

Con su personaje de ‘Samy’ en la ya mencionada novela, a la colombiana se le abrieron las puertas a diferentes proyectos que le permitieron evolucionar como actriz.

Por otra parte, las redes sociales se han convertido en la mayor fuente de información sobre la vida de la actriz, pues suele ser muy activa, sobre todo, en su cuenta de Instagram en donde suele compartir detalles de su vida privada.

Allí ha logrado crear una comunidad de más de diez millones de personas que la apoyan en cada uno de sus proyectos.

La actriz no solo comparte detalles de su vida laborar, también suele compartir detalles privados como sus viajes, momentos junto a su familia y amigos o pasatiempos favoritos.

Además, suele interactuar constantemente con sus seguidores con dinámicas de preguntas y respuestas en donde usualmente responde a detalles de su vida privada.

Recientemente, durante dicha dinámica, un usuario aprovechó para preguntarle si ella se realizaba laser para que no se le salieran vellos en sus axilas.

A lo que ella respondió sin rodeos y con su característica forma de ser, “si me he hecho láser, unas, yo creo que unas cinco o seis sesiones, en diferentes, o sea, como que me hice tres una vez y después otras tres, pero nunca tuve la disciplina de ir mes a mes juiciosa”, dijo la actriz.

Además, sin pena levantó su brazo para mostrar que no se había depilado y que a pesar de las sesiones a las que asistió, no le salen tantos pelos.

“Me salen pelitos, no soy la más peluda en las axilas, porque si siento que hizo algún efecto el láser, pero pues, es más, ahí tengo pelitos, ya tengo que depilarme”, dijo la colombiana.