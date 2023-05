Kim Kardashian y los rumores de “su embarazo” en el adelanto de su programa de televisión

En un reciente avance publicado por Kourtney Kardashian en su cuenta de Instagram, se han desatado especulaciones sobre un posible embarazo de Kim Kardashian en la tercera temporada de 'The Kardashians'. Sin embargo, la propia Kim ha negado rotundamente los rumores en el adelanto.

En el video, Kim Kardashian se encuentra rodeada de sus hermanas y su madre, Kris Jenner, y anuncia tener "noticias muy importantes" para compartir con la familia.

Ante esto, Kourtney, acompañada por su esposo, Travis Barker, no duda en preguntar directamente a Kim: "¿Estás embarazada?". La sorpresa se apodera de Kim, quien responde de manera contundente con un "no". A continuación, Kim añade con un toque de humor: "¿Por quién? ¿Las quinientas personas con las que salgo?".

A pesar de esta negativa, los seguidores del reality show siguen intrigados debido a la apariencia reciente de Kim. Hace unas semanas, una foto publicada en Reddit mostró el rostro de Kim Kardashian visiblemente hinchado, lo que generó numerosos comentarios y especulaciones. Los fans expresaron su preocupación y plantearon teorías sobre posibles cirugías o tratamientos estéticos que podrían explicar la apariencia de la estrella.

Kim Kardashian ha afirmado en entrevistas anteriores que no se ha sometido a cirugías estéticas importantes, aunque admitió haber utilizado "un poco de Botox". También negó haberse realizado rellenos en los labios o mejillas, y aseguró que sus pestañas eran naturales.

La tercera temporada de 'The Kardashians' se estrenará el jueves 25 de mayo de 2023 en la plataforma Hulu y con un total de 11 episodios.